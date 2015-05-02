С благодарностью к ветеранам

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Зарина НОКРАБЕКОВА
На встречу, организованную Посольством Российской Федерации в Казахстане, пригласили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, среди которых Сеитжан Есилов, Шарип Рахымжаров, Владимир Кальсин, Раиса Сафоничева, Анурахан Кызырулы и другие.
Больше миллиона казахстанцев сражались за Победу, за мирное будущее. В годы войны на территории Казахстана было сформировано 50 воинских частей, 25 соединений, 110 тыс. фронтовиков награждены орденами Славы, а 520 казахстанцам присвоено звание Героя Советского Союза. Немаловажную роль в формировании казахстанских воинских частей сыграл город Акмолинск. 29-я стрелковая дивизия, сформированная здесь и позже преобразованная в 72-ю гвардейскую стрелковую дивизию, участвовала в сражениях на Курской дуге под Белгородом. Дивизия принимала участие в ожесточенных боях за Харьков, Краснодар, Кировоград, освобождала Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию.

Радушно встретив ветеранов, организаторы предложили их вниманию документальный фильм "Весна Победы". Первые мгновения счастья, общая Победа и одна радость на всех – кадры хроники далеких дней красноречивей любых слов и учебников рассказали о истории Великой Отечественной.

Ветеранов поздравил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Казахстане Михаил Бочарников, подчеркнувший неоценимую роль казахстанских солдат в Победе. Всем нашим дорогим ветеранам он пожелал здоровья и долголетия. Также дипломат­ отметил, что подготовленная специально к юбилею выставка плакатов военных лет из фондов Государственного исторического музея России, представленная и в Астане – централизованная. Аналогичными плакатами украшены все центры науки и культуры, действующие при посольствах России в мире. Приветствовал собравшихся руководитель представительства Россотрудничества в РК Виктор Нефедов, адресовав им самые теплые слова благодарности.

От имени фронтовиков выступил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кальсин:

– Плечом к плечу с товарищами мы прошли этот путь до Победы. Мы не делились на нацио­нальности, мы все "варились" в общем котле войны во имя мира, во имя Родины. И только единством, сплоченностью и безоговорочной верой в Победу мы одолели врага. Пока живем и дышим, мы будем стараться донести до нынешнего поколения, до молодых, что залог любой победы – это единство и дружба.

Ветеран Владимир Кальсин поблагодарил посольство России за постоянное внимание, оказываемое фронтовикам и труженикам тыла.
Ветеранов поздравил председатель ревизионной комиссии совета ветеранов Астаны Хайдар Мендыкулов. А первокурсница столичного многопрофильного колледжа Меруерт Куанышбаева с большим волнением, искренне говорила:

– Я нахожусь в таком возрасте, когда жизнь хороша и жить хорошо. Мы радуемся новому дню, общаемся с друзьями, любим, учимся, живем полной жизнью. А в годы Великой Отечественной войны мои ровесники, взяв в руки оружие, защищали Родину от фашистов. Многим из них не суждено было вернуться... Сегодня, живя под мирным небом, мы – ваши потомки – благодарим за тишину, за спокойствие, что вы нам подарили. Ради нас вы жертвовали самым дорогим – молодостью, здоровьем и даже жизнью.

Хорошее настроение подарили ветеранам выступления солистов ансамбля Вооруженных сил РК и народного хора "Станичники". Звучали пронзительные, посвященные памяти павших "Журавли", особенно любимая казахстанцами "Алия", лирический "Майский вальс" и, конечно же, главная песня – "День Победы". В завершение встречи ветеранов ждал традиционный солдатский обед.

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