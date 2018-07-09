​С благодарностью первостроителям

Глава государства провел встречу с первостроителями Астаны и поздравил их с 20-летним юбилеем столицы.

Президент Казахстана выразил благодарность всем лицам, принимавшим участие в строительстве и развитии Астаны.

– Мало кто верил, что сегодня столица станет такой. Я благодарен всем присутствующим здесь. Я не смог бы это сделать, если бы не ваш великий труд. Ваша заслуга останется в памяти будущих поколений, – сказал Нурсултан ­Назарбаев, сообщила пресс-служба Президента РК.