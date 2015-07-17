С благословенным днем Ораза айт!

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Хвала и благодарность Всевышнему Аллаху, который удостоил всех нас в здравии встречать Ораза айт.
Поздравляю всех мусульман со священным праздником. Пусть будет благословенным этот день, который знаменует окончание месяца Рамадан и является праздником милосердия, единства, благополучия и благородства человеческой души. Испокон веков наш гостеприимный, щедрый, заботливый народ с особым торжеством и богобоязненностью отмечал этот праздник.
В нынешнем году мусульмане, как и всегда, держали пост в священном месяце Рамадан ради угождения и довольства Всевышнего. Они активно помогали людям во время благотворительных мероприятий. В наших мечетях шли ифтары-разговения, оказывалась помощь неблагополучным семьям и нуждающимся, проводились другие акции. Слово «айт» по смыслу означает «оплата». Всевышний Создатель воздает и наделяет Своей Милостью человека за каждое его деяние и поклонение, совершенное в месяце Рамадан. Желаю, чтобы Аллах удостоил всех нас быть в числе Его возлюбленных рабов.
В день праздника считается благом встать рано утром, одеться нарядно и совершить айт-намаз. Также является благим делом навестить и поздравить родителей, родственников и соседей, быть приветливыми со всеми, а также быть причастным к общей радости по случаю Ораза айт.
Призываю соотечественников оказывать друг другу уважение и понимание, объединить силы в деле укрепления единства народа Казахстана, благополучия и согласия в обществе.
Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и посты, пусть процветает и возвышается многонациональный Казахстан! Пусть нашему народу Всевышний дарует мир и согласие!
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий
Ержан хаджи Малгажыулы

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