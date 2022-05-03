Свежий выпуск С благословенным праздником Ораза Айт! 3 мая 2022 г. 7:37 Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю Вас со священным праздником всей мусульманской уммы – Ораза Айтом! Пусть будет благословенным Ораза Айт! Слово «Айт» означает «празднование», «разделение радости», «отвечать взаимностью». Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости, добру и довольству. Ораза айт – это тот благословенный момент, когда человек на протяжении месяца, соблюдая пост, а также совершая благие поступки, получает за это вознаграждение и прощение Всевышнего. Всевышний Аллах сказал: «...Они постились ради Меня, и Я воздам за это, с Моим дозволением разговляются, пусть они пребудут в радости...» Пусть Всевышний приумножит радость мусульман и дарует счастье в обоих мирах! Да примет и воздаст Всевышний Аллах за наш пост, милостыню, благотворительность и поклонения, совершенные в этот священный месяц. В этот благословенный месяц мы постарались порадовать сердца тех, кто в этом больше всего нуждался. В связи с этим хочу выразить огромную благодарность нашим гражданам, которые поддержали все благие инициативы Духовного управления мусульман Казахстана, активно содействовали в реализации благотворительных акций и других важных мероприятий! Пусть Всевышний будет доволен Вами и приумножит вознаграждение за ваши благие деяния! Уважаемый джамаат! Пусть будет благословенным Ораза Айт! Желаю каждой семье счастья, единства и согласия! Пусть Всевышний Аллах дарует благополучие до следующего Рамадана! Пусть Всевышний дарует благо и процветание нашему народу и независимому государству! Амин! Наурызбай кажы Таганулы, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий