С благословенным праздником Ораза Айт!

Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю Вас со священным праздником всей мусульманской уммы – Ораза Айтом! Пусть будет благословенным Ораза Айт!

Слово «Айт» означает «празднование», «разделение радос­ти», «отвечать взаимностью». Ораза айт – это праздник, побуж­дающий человека к милости, добру и довольству.

Ораза айт – это тот благословенный момент, когда человек на протяжении месяца, соблюдая пост, а также совершая благие поступки, получает за это вознаграждение и прощение Всевышнего. Всевышний Аллах сказал: «...Они постились ради Меня, и Я воздам за это, с Моим дозволением разговляются, пусть они пребудут в радости...»

Пусть Всевышний приумножит радость мусульман и дарует счастье в обоих мирах! Да примет и воздаст Всевышний Аллах за наш пост, милос­тыню, благотворительность и поклонения, совершенные в этот священный месяц.

В этот благословенный месяц мы постарались порадовать сердца тех, кто в этом больше всего нуждался. В связи с этим хочу выразить огромную благодарность нашим гражданам, которые поддержали все благие инициативы Духовного управления мусульман Казахстана, активно содействовали в реализации благотворительных акций и других важных мероприятий! Пусть Всевышний будет доволен Вами и приумножит вознаграждение за ваши благие деяния!

Уважаемый джамаат!

Пусть будет благословенным Ораза Айт! Желаю каждой семье счастья, единства и согласия! Пусть Всевышний Аллах дарует благополучие до следующего Рамадана! Пусть Всевышний дарует благо и процветание нашему народу и независимому государству! Амин!

Наурызбай кажы Таганулы, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий