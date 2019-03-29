​С большой долей вероятности

Первым пунктом пребывания журналистов стал Атбасар – это своего рода финальная точка скоп­ления всех талых вод в округе.

– Согласно плану мероприятий по инженерной защите в 9 населенных пунктах района проведен ряд противопаводковых мероприятий, – сказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области полковник гражданской защиты Манарбек Шапагатов. – Здесь произведено укрепление обвалованных домов, находящихся вблизи береговой линии вдоль русла рек Жабай и Есиль. Последние расчищены от дикой растительности в селах Полтавка, Тимашевка, Самарка, Акана Курманова, Борисовка, Новосельское, Покровка, Шуйское.

– ...По райцентру на территории общей протяженностью 3 км также расчищено русло реки Жабай, – дополняет его аким города Атбасара Марат Аскаров. – А помимо этого, проведена очистка правобережья русла реки Жабай от иловых наносов. Ликвидированы 6 «островков», которые раньше вызывали заторы льда, проведена работа по углублению русла реки и очистке арычно-канальных систем.

Надежно в случае бедствия защищена и находящаяся в «крас­ной зоне» подтопления средняя школа № 1. Вокруг нее можно увидеть вал из более чем 3 тыс. мешков. К слову, мешкотары, инертных материалов и ГСМ в городе предостаточно.

По району проводятся мероприятия по очистке и вывозу снега, проведены взрывные работы на реке Жабай. Более 25 млн тенге выделено из бюджета области и на рыхление, дробление и ослабление льда на опасных участках рек. Кроме этого, предусмотрены средства для проведения дополнительных взрывных работ при возможном возникновении заторов и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ними.

Завершающим пунктом пребывания представителей СМИ стал Зерендинский район. С проведенной работой на Айдабульской плотине журналистов знакомил аким села Айдабул Николай Водовозов.

– У нас все готово к возможному паводку, – говорит он. – Завезены инертные материалы, заготовлено 500 комплектов мешкотары. Все противопаводковые работы будут завершены в срок.

А между тем ситуация в регио­не складывается угрожающая. Выступая на брифинге в Региональной службе коммуникаций, руководитель ДЧС области полковник Алексей Советов сообщил, что объемы влагозапасов в бассейнах рек Есиль и Шагалалы в 1,3 раза больше прошлогоднего, а на реках Селеты и Жабай – в 1,2 раза. На Жабае и Колутоне осеннее увлажнение превышает значение прошлого года на 75%. Таким образом, с большой долей вероятности можно сделать вывод, что по всем потенциально опасным рекам региона будет превышение критических уровней.

Акиматами районов на предупреждение ЧС предусмотрено выделение 130 млн тенге. При этом в чрезвычайных резервах некоторых районов средств недостаточно. В настоящее время в городах и районах подготовлено 227 тонн ГСМ, 14 тыс. тонн инертных материалов, 72 тыс. мешкотары.

– До активного снеготаяния осталось совсем мало времени, а в некоторых регионах только планируется приобретение необходимых материалов, – отметил докладчик. – Из населенных пунктов области вывезено более 377 тысяч кубометров снега, что на уровне прошлого года. В районах ведется работа по обустройству водоотводных каналов, очистке арыков и каналов, водопропускных сооружений под железнодорожными путями, и зачастую внимание в подготовке к паводкам сконцентрировано на райцентрах.

О проводимой работе по селекторной связи во время совещания в областном акимате руководству региона доложили акимы Целиноградского, Сандыктауского, Зерендинского, Астраханского, Атбасарского и Аршалынского районов, которые являются наи­более уязвимыми в период паводков. По итогам заслушанных отчетов им были даны конкретные поручения и рекомендовано в обязательном порядке координировать действия с соседями. Ведь, к примеру, Атбасар, находящийся в низине, в последние годы регулярно страдает от поступления паводковых вод, стекающих из соседних Сандыктауского и Жаксынского районов. А с 18 марта областная система гражданской защиты с режима «повседневная готовность» переведена в режим повышенной. В кризисном центре областного ДЧС ведет работу оперативный штаб с организацией дежурства групп мониторинга, прогноза и обработки информации. Аналогичные оперативные штабы работают и во всех районах области.