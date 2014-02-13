С БТА определились окончательно

Экономика
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Подразумеваемая стоимость 100% капитала БТА составляет примерно миллиард долларов. Также отмечается, что оплата будет произведена траншами и завершена не позднее 1 июля 2017 года. Сделка одобрена советом директоров банка 5 февраля 2014 года и будет вынесена на утверждение общего собрания акционеров, которое запланировано на 21 февраля.

«Это этапная сделка для банка, – цитирует в сообщении председатель правления ККБ Нина Жусупова. – Приобретение и последующее объединение БТА и ККБ, как ожидается, создадут крупнейший универсальный банк в регионе, крупномасштабный диверсифицированный институт с активами, более чем в 1,5 раза превышающими ближайшего конкурента».

Объединенный банк должен стать более устойчивым к экономическим циклам, к внедрению стандартов Базель-3 и изменениям в конкурентной среде в результате вступления в Таможенный союз и ВТО, подчеркивается в сообщении.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

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