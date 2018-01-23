С чего начинается Родина

Она раскрывает духовный и моральный аспект политики модернизации, которую Казахстан претворяет в жизнь. Это обращение к личности, духовности, то есть к основе основ. Еще раз делая акцент на культе знаний, Глава государства возлагает на нас, учителей, важную миссию – быть интеллектуальным и идеоло­гическим авангардом общества. Обращаясь к истории, Президент подчеркивает роль сохранения идентичности с учетом прогрессивных концепций развития, позволяющих двигаться вперед. Народу Казахстана исторически были присущи такие качества, как экологическое сознание, открытость и толерантность. Эти свойства национального мировоззрения помогут нам преодолеть вызовы будущего.

В рамках программы «Рухани жанғыру» дополнительному образованию отводится важная роль. Педагогам необходимо организовать свою работу так, чтобы вовлечь как можно больше детей в изучение отечественной истории, этнографии, культуры, краеведения, литературы, приобщить к туризму.

История детско-юношеского туризма в Западно-Казахстанской области насчитывает более полувека. За это время система детских туристических центров и станций региона стала самой крупной в республике. Педагогический и тренерский корпус приобрел громадный опыт организации детско-юношеского туризма как могучего средства гражданско-патриотического воспитания, физической и нравственной закалки подрастающего поколения. В сочетании с новейшими достижениями в сфере педагогической науки это служит добротной основой для дальнейшего развития туристско-краеведческой деятельности – комплекса всестороннего развития личности, который направляет школьников на активное познание родного края, его природных богатств, культуры и истории, объединяет и включает в себя многообразие форм и методов работы.

Маршруты юных туристов Приуралья пролегают не только по территории области и ­Казахстана. Развивая международное сотрудничество в этой сфере, наши школьники побывали в соседних областях России – ­Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской. Путешествовали по Алтаю, Ленинградской, Новосибирской, Омской областям, Забайкалью, Северному Кавказу, Беларуси. В свою очередь наши коллеги из России также неоднократно участвовали в акциях западноказахстанских центров и станций детского туризма.

Воспитание патриотизма стало приоритетным направлением в работе областного центра детско-юношеского туризма и экологии. В течение многих лет мы занимаемся реализацией государственных программ по патриотическому воспитанию школьников. Наша цель – воспитание патриотизма на основе историко-культурных, военных, духовных ценностей нашего народа. Краеведение – это не дань моде, а желание сохранить для потомков хотя бы то, что еще возможно, это область знаний, которая сближает людей разных поколений. Наш современник, академик Д. Лихачев, говоря о значении краеведения в воспитании граждан страны, справедливо отметил, что чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость и, если не будет корней в родной местности, в родной стороне, будет много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле.

Участие в походах, экскурсиях, экспедициях и встречах с интерес­ными людьми прививает школьникам уважение к национальным традициям, истокам, природному наследию. Каждый поход, экспедиция, путешествие – дело всей группы, всего коллектива. Поход – замечательное средство непри­нужденного введения детей в систему социальных отношений и накопления ими опыта, организованного усвоения правил и норм человеческих связей.

В карту сакральных мест Запад­но-Казахстанской области вошли 6 объектов: Бокейординский историко-музейный комплекс, средневековое городище Жайык, комплекс курганов Таксай, столица Западного отделения Алаш Орды – Жымпиты, мавзолей Жумагазы хазрета и могила Гумара Караша. Эти места имеют историческую ценность не только для региона, но и для страны. Они имеют огромные возможности, способны раскрыть туристи­ческий потенциал области. Есть предпосылки развития въездного туризма, когда школьники и туристы из других регионов Казахстана и приграничных областей России могут посетить сакральные места, познакомиться с историко-культурными памятниками и заповедниками ЗКО.

Подлинными хранителями исторического и культурного наследия также можно назвать музеи, которые вызывают интерес и побуждают желание прикоснуться к истории, помочь сохранить память о прошлом. Музей – не только собрание реликвий, разнообразных предметов, музей – это живой организм, это каждодневная творческая работа школьников, педагогов, устремленная в завтрашний день. Музей можно считать волшебной машиной времени. В ней в считанные минуты за короткое время можно совершить путешествие в прошлое. Знание трудовых и ратных подвигов своих предков, земляков, односельчан делает человека богаче в духовном отношении. Любовь к Родине всегда конкретна. Эта любовь к своему родному дому, городу, селу. А для того чтобы по-настоящему полюбить свой край, нужно его хорошо знать.