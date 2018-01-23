С чего начинается Родина

Свежий выпуск
2585
Виктор Фомин, директор Западно-Казахстанского областного центра детско-юношеского туризма и экологии, эксперт регионального проектного офиса «Рухани жанғыру»

Она раскрывает духовный и моральный аспект политики модернизации, которую Казахстан претворяет в жизнь. Это обращение к личности, духовности, то есть к основе основ. Еще раз делая акцент на культе знаний, Глава государства возлагает на нас, учителей, важную миссию – быть интеллектуальным и идеоло­гическим авангардом общества. Обращаясь к истории, Президент подчеркивает роль сохранения идентичности с учетом прогрессивных концепций развития, позволяющих двигаться вперед. Народу Казахстана исторически были присущи такие качества, как экологическое сознание, открытость и толерантность. Эти свойства национального мировоззрения помогут нам преодолеть вызовы будущего.

В рамках программы «Рухани жанғыру» дополнительному образованию отводится важная роль. Педагогам необходимо организовать свою работу так, чтобы вовлечь как можно больше детей в изучение отечественной истории, этнографии, культуры, краеведения, литературы, приобщить к туризму.

История детско-юношеского туризма в Западно-Казахстанской области насчитывает более полувека. За это время система детских туристических центров и станций региона стала самой крупной в республике. Педагогический и тренерский корпус приобрел громадный опыт организации детско-юношеского туризма как могучего средства гражданско-патриотического воспитания, физической и нравственной закалки подрастающего поколения. В сочетании с новейшими достижениями в сфере педагогической науки это служит добротной основой для дальнейшего развития туристско-краеведческой деятельности – комплекса всестороннего развития личности, который направляет школьников на активное познание родного края, его природных богатств, культуры и истории, объединяет и включает в себя многообразие форм и методов работы.

Маршруты юных туристов Приуралья пролегают не только по территории области и ­Казахстана. Развивая международное сотрудничество в этой сфере, наши школьники побывали в соседних областях России – ­Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской. Путешествовали по Алтаю, Ленинградской, Новосибирской, Омской областям, Забайкалью, Северному Кавказу, Беларуси. В свою очередь наши коллеги из России также неоднократно участвовали в акциях западноказахстанских центров и станций детского туризма.

Воспитание патриотизма стало приоритетным направлением в работе областного центра детско-юношеского туризма и экологии. В течение многих лет мы занимаемся реализацией государственных программ по патриотическому воспитанию школьников. Наша цель – воспитание патриотизма на основе историко-культурных, военных, духовных ценностей нашего народа. Краеведение – это не дань моде, а желание сохранить для потомков хотя бы то, что еще возможно, это область знаний, которая сближает людей разных поколений. Наш современник, академик Д. Лихачев, говоря о значении краеведения в воспитании граждан страны, справедливо отметил, что чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость и, если не будет корней в родной местности, в родной стороне, будет много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле.

Участие в походах, экскурсиях, экспедициях и встречах с интерес­ными людьми прививает школьникам уважение к национальным традициям, истокам, природному наследию. Каждый поход, экспедиция, путешествие – дело всей группы, всего коллектива. Поход – замечательное средство непри­нужденного введения детей в систему социальных отношений и накопления ими опыта, организованного усвоения правил и норм человеческих связей.

В карту сакральных мест Запад­но-Казахстанской области вошли 6 объектов: Бокейординский историко-музейный комплекс, средневековое городище Жайык, комплекс курганов Таксай, столица Западного отделения Алаш Орды – Жымпиты, мавзолей Жумагазы хазрета и могила Гумара Караша. Эти места имеют историческую ценность не только для региона, но и для страны. Они имеют огромные возможности, способны раскрыть туристи­ческий потенциал области. Есть предпосылки развития въездного туризма, когда школьники и туристы из других регионов Казахстана и приграничных областей России могут посетить сакральные места, познакомиться с историко-культурными памятниками и заповедниками ЗКО.

Подлинными хранителями исторического и культурного наследия также можно назвать музеи, которые вызывают интерес и побуждают желание прикоснуться к истории, помочь сохранить память о прошлом. Музей – не только собрание реликвий, разнообразных предметов, музей – это живой организм, это каждодневная творческая работа школьников, педагогов, устремленная в завтрашний день. Музей можно считать волшебной машиной времени. В ней в считанные минуты за короткое время можно совершить путешествие в прошлое. Знание трудовых и ратных подвигов своих предков, земляков, односельчан делает человека богаче в духовном отношении. Любовь к Родине всегда конкретна. Эта любовь к своему родному дому, городу, селу. А для того чтобы по-настоящему полюбить свой край, нужно его хорошо знать.

Популярное

Все
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Против буллинга высказались школьники Петропавловска
Дом с «привидениями» обнаружен в центре Алматы
Около 2 млрд тенге по алиментам задолжали западноказахстанцы своим детям
Почему мы практикуем «обнимашки»?
Плохих народов не бывает, бывают плохие люди – об этом напоминает новая постановка Карагандинского драмтеатра им. К. С. Станиславского
В Алматинской области объявлен экстремально высокий уровень лавинной опасности
Городские «лесорубы» продолжают бесчинствовать
В Уральске жент готовят по авторской технологии
По программе реновации более 200 ветхих домов в течение ближайших двух лет должны снести в Атырау
Совсем недавно службы ЧС бодро рапортовали о готовности к паводкам, но большая вода вновь застала всех врасплох
Астанинцам пообещали провести работу над ошибками
Как выявить лудоманов среди военных, задумались в Шымкентском гарнизоне
Казахстан и Узбекистан увеличили срок пребывания своих граждан без временной регистрации
Своры бродячих собак нападают на горожан и сельчан
Азербайджан станет следующим председателем СВМДА
Совбез ООН требует прекращения огня в секторе Газа на время Рамадана
Уникальные петроглифы Кызылтас под угрозой уничтожения
Аэропорт Актобе возобновил работу
Глава государства обозначил перспективное направление сотрудничества с международными партнерами
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
И жент, и курт «оделись» в шоколад
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Тема этники в моде – неисчерпаема
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Как у моей бабушки появилась немецкая дочь Ира
И топливо, и химическое сырье
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Земли и пастбищ хватит всем
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Интернет от Илона Маска
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце

Читайте также

Здесь ждут тепло и уют
Последние известия
Модельная библиотека сплотит студентов
Кузница талантов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]