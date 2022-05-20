С чего начиналась система водоснабжения Шымкента и что из себя представляет сегодня

Кран открыл – течет вода

Многие ли из нас задумываются над тем, что так было далеко не всегда?

С чего начиналась система водоснабжения города, как она развивалась и что из себя представляет сегодня? Получить ответы на эти и многие другие вопросы, узнать историю водопровода от древности до наших дней можно в уникальном музее, организованном при водоканале ТОО «Водные ресурсы-маркетинг».

Отличная задумка – показать, как вода попадает в наши дома. Оказывается, городской водоканал при Горкомхозе в южном жарком городе организован 70 лет назад. Об этом свидетельствует оригинал основополагающего документа – решения исполкома чимкентского городского Совета депутатов трудящихся от 11 декабря 1951 года, являющегося одним из ключевых экспонатов музея. Он предписывает передачу на баланс нового предприятия с управленческим штатом 6 человек действующего водопровода, который на тот момент являлся подсобным предприя­тием управления чимкентской горэлектросети.

Любопытно, что действующий водопровод на тот момент представлял из себя водокачку, установленную на пересечении улиц Советская – Мельничная. Тут же был водоразборный кран, как его называли, «гусак», через который подавалась вода. Ее продавали, оплата составляла 1 копейку за два ведра. Можно было приходить с ведрами на коромыслах и набирать воду самому. Но если человек жил поодаль, купить воду можно было у торговцев, которые развозили ее в кувшинах по городу.

Следующий такой «гусак» вскоре появился на перекрестке улиц Туркестанская – Советская. Нес­колько лет назад на соседнем перекрестке перед детским парком установили малую архитектурную форму «Девочка у колонки», ставшую своеобразным символом и памятником развития системы водоснабжения города.

Шымкенту повезло, что город раскинулся на берегу реки Кош­карата, питающейся родниками. Вода была чистой, прозрачной и вкусной. Не было необходимости фильтровать ее или отстаивать. Местные жители на протяжении более чем двухтысячелетней истории города пили воду прямо из реки. Ею же поливали огороды и поля.

Чигирь кувшинный, представленный в музее, был долгое время привычной приметой жизни города.

– Чигирь состоял из большого деревянного колеса в сажень и более в поперечнике, установленного на воду, – рассказывает об одном из первых устройств по подъему воды из реки и каналов экскурсовод Акжан Мамыкова. – По ободу колеса прикреплялись глиняные кувшины, от десяти до тридцати штук в зависимости от величины колеса. Чтобы колесо вертелось, к нему приделывали шестерню, соединяющуюся с воротом. Возле колеса устанавливали желоб. Когда колесо начинало вертеться, то нижний кувшин зачерпывал воду и, поднявшись наверх, выливал ее в желоб. Чигири устраивали не только на реках, но и на больших канавах, арыках, если течение в них очень слабое.

Посетители музея могут увидеть не только чигирь кувшинный, но и первую систему водопровода. Она была керамической и поя­вилась у степняков, к примеру, жителей того же древнего Отрара, еще в раннем средневековье. Отрар имел собственную систему водоснабжения, о чем свидетельствуют найденные в ходе раскопок керамические трубы.

Было ли что-то подобное сот­ни лет назад в древнем поселении, на месте которого вырос Шымкент, сказать достоверно сложно. Но то, что древние системы водоснабжения приблизили строи­тельство современных систем водоснабжения и водоотведения, можно не сомневаться. Не вызывает никаких сомнений и то, что отношение к воде у местных жителей было благоговейным. Чтобы Кошкарата была полноводной, а источники не заиливались, жители организовывали субботники, на которые дружно выходили всей махаллей.

Даже после того, как во второй половине прошлого века начали строить систему водопровода, река еще долго служила источником воды. Для этого использовали асбоцементные, а затем и чугунные трубы, также представленные в экспозиции музея. Они давно уже успели отслужить свой век, и водоканал последние десятилетия активно меняет их на пропиленовые трубы, которые отличаются прочностью, не гниют и не подвержены коррозии.

По мере роста города увеличивалась потребность в воде, строились новые и расширялись существующие объекты водоснабжения. В музее наглядно демонстрируется весь путь, который проходит вода по подземным коммуникациям города, прежде чем ею могут пользоваться горожане.

Музей показывает также этапы обновления водопроводных и канализационных труб, введение сис­темы учета. Еще каких-то десять лет назад первые приборы учета весили несколько килограммов, а сейчас это компактные приборы. Новые технологии, автоматизация и информатизация стали неотъемлемой частью сис­темы водоснабжения, вписав яркую страницу в историю отрасли.

– Чтобы человек жил комфортно и уютно, надо знать и ценить свою историю, – считает генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» Анарбек Орман, почти сорок лет отдавший работе на водоканале. – Надо знать, как было с водой раньше, как люди жили сто лето назад. Да что там сто, если технологии сейчас стремительно меняются, буквально на глазах. Мы хотим, чтобы жители города, молодежь и школьники знали, как развивалась важнейшая отрасль городской инфраструктуры. Некоторые горожане думают, что вода – это данность, открыл кран, и она течет. Но это не так просто. Экскурсия в музей, знакомство со всеми этапами водоснабжения дают понимание того, что это сложный процесс. И очень ответственный, ведь вода – это здоровье нации, безопасность страны.

Шымкентцы пьют чистейшую и вкуснейшую воду, которая пода­ется из подземной скважины Акбай-Карасуйского водозабора с глубины 72 метра. В 1977 году в эксплуатацию сдали 32 скважины водозабора. Сейчас это большой полностью автоматизированный производственный комплекс. Здесь функционируют 45 скважин, они дают городу 90% воды.

Добытая из источника и прошедшая стадию обеззараживания вода доставляется в город по трем основным водоводам, чтобы затем по 1 800 км водопроводных сетей дойти до каждой городской квартиры и частного дома.

Экспозиция музея дает полную картину системы городского водоснабжения и водоотведения, начиная от забора воды до утилизации отходов на очистных сооружениях. Первые очистные сооружения в городе начали строить в 70-х годах прошлого столетия. Ирина Казаринова пришла на предприятие на должность технолога очистных сооружений в то время, когда блок механичес­кой очистки только вводили в эксплуатацию.

– Это были примитивные пруды, в которых собирались отходы жизнедеятельности города, – рассказывает Ирина Казаринова. – Ни о какой биологической очистке стоков тогда и речи не шло. Такую систему начали строить только в 1987 году. Неудивительно, что многие годы «ароматы» распространялись на километры окрест. Государство в то время не выделяло деньги на очистные сооружения и строительство канализационных сетей. Все ресурсы направляли на прокладку сетей, чтобы напоить растущий город.

Возможность заняться модернизацией очистных сооружений появилась в годы независимости. Сегодня это тоже уже история. Один из экспонатов музея – макет установки по производству биогаза, введенной в эксплуатацию несколько лет назад.

В центре музея установлены два макета. Первый – это Акбай-Карасуйский водозабор, расположенный в 30 км от города, второй – комплекс очистных сооружений. Интерес к экспонатам огромный, возможно потому, что они относятся к разряду закрытых предприятий и посмотреть их в работе может далеко не каждый житель города.

Шымкент стал первым городом в Центральной Азии, где начала действовать биогазовая установка. Проект был продемонстрирован на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Используемая чешская технология позволяет производить тепловую и электрическую энергию путем очистки сточных вод из очистных сооружений города и получения биогаза. В результате значительно снижается загрязнение окружающей среды, что способствует улучшению состояния экологии.

Музей водоканала – конгломерат искусства, культуры и образования. Великолепный музейный комплекс, современный и очень информативный. Все его экспонаты очень уместны и достойны. Хотя бы раз побывать в этом музее, увидеть экспозицию и прослушать экскурсию должен каждый шымкентец, чтобы узнать историю водоснабжения города. А еще осознать, насколько непрост путь воды от источника до домашнего крана и как важно беречь бесценный и ограниченный ресурс.