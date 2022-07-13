С чем связано июньское ослабление тенге, рассказали в Нацбанке

Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова рассказала, с чем связано ослабление тенге в течение июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

"Действительно, по итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%. Поводом для таких настроений на рынке послужили как внешние, так и внутренние факторы. В первую очередь, важно отметить глобальное усиление позиций доллара США. Среди внутренних факторов: повышенный спрос на валюту со стороны юридических лиц в период выплаты дивидендов и снижение предложения валюты, которое связано с сокращением продаж для выплаты налогов экспортерами", – сообщила Алия Молдабекова.

По ее словам, поддержку валютному рынку со стороны предложения оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора, которые составили порядка 480,4 млн долл. США, и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.

"В течение июня на внутреннем валютном рынке Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции. Сентимент и волатильность рынка соответствовали рыночной ситуации. Отмечу, что в режиме плавающего обменного курса проявление волатильности для тенге является нормальной ситуацией", – добавила Молдабекова.