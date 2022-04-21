Официально С честью и достоинством 21 апреля 2022 г. 4:05 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область В Усть-Каменогорске солдатам-гвардейцам вручили краповые тельняшки. Парадное построение состоялось в воинской части 5518 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК. Как сообщил начальник пресс-службы РгК Багдат Амангельды, краповые тельняшки в торжественной обстановке были вручены более 400 солдатам срочной службы. Про словам руководителя пресс-службы, во время трагических январских событий военнослужащие Нацгвардии продемонстрировали верность присяге и высокий моральный дух. Поэтому главнокомандующий принял решение разрешить всем гвардейцам носить этот элемент обмундирования. Вместе с тем, как отметили в региональном командовании, существует ряд требований. Например, тельняшку запрещено носить во время полевых занятий, на боевой службе, в случае нахождения на гауптвахте, при проведении хозяйственных и других работ. Право на этот гвардейский символ также теряется за проступки, дискредитирующие звание военнослужащего войск правопорядка. К слову, для получения права на краповый берет и краповую тельняшку спецназовцы обязаны пробежать на время многокилометровый кросс с полной выкладкой, преодолеть полосу препятствий, выдержать рукопашный бой. Только тот, кто прошел все испытания, становится элитой Национальной гвардии РК.