С честью и достоинством

В Усть-Каменогорске солдатам-гвардейцам вручили краповые тельняшки.

Парадное построение состоялось в воинской части 5518 регионального командования «Шығыс» Нацио­нальной гвардии РК. Как сообщил начальник пресс-службы РгК Багдат Амангельды, краповые тельняшки в торжественной обстановке были вручены более 400 солдатам срочной службы.

Про словам руководителя пресс-службы, во время трагических январских событий военнослужащие Нацгвардии продемонстрировали верность присяге и высокий моральный дух. Поэтому главнокомандующий принял решение разрешить всем гвардейцам носить этот элемент обмундирования.

Вместе с тем, как отметили в регио­нальном командовании, существует ряд требований. Например, тельняшку запрещено носить во время полевых занятий, на боевой службе, в случае нахождения на гауптвахте, при проведении хозяйственных и других работ. Право на этот гвардейский символ также теряется за проступки, дискредитирующие звание военнослужащего войск правопорядка.

К слову, для получения права на краповый берет и краповую тельняшку спецназовцы обязаны пробежать на время многокилометровый кросс с полной выкладкой, преодолеть полосу препятствий, выдержать рукопашный бой. Только тот, кто прошел все испытания, становится элитой Национальной гвардии РК.