С честью несут службу

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Олег ТАРАН
Глава правоохранительного ведомства довел до сведения журналистов информацию об обеспечении правопорядка и общественной безопасности, а также о борьбе с преступностью в свете установок Президента страны.
В своем выступлении К. Касымов отметил, что благодаря принимаемым мерам удалось не допустить ухудшения криминальной обстановки в республике. С начала года было зарегистрировано 151,7 тыс. преступлений и 18,3 тыс. уголовных проступков. Наблюдает­ся снижение по таким видам деяний, как разбои, грабежи, преступления, совершенные ранее судимыми, несовершеннолетними, с применением оружия. При этом все-таки имеют место рост причинений тяжкого вреда здоровью, хулиганств, преступлений в состоянии опьянения.
Благодаря оперативным действиям сотрудников органов внутренних дел раскрыт целый ряд резонансных преступлений. По фактам создания и руководства организованными преступными группами возбуждено 26 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены 31 лидер и 140 участников криминальных структур.
Из незаконного оборота изъято 1,4 тонны наркотических веществ, в том числе 58,4 кг героина. Во взаимодействии с Пограничной службой и таможенными подразделениями сотрудники полиции принимают целенаправленные меры по перекрытию каналов наркотрафика.
При охране порядка и обеспечении общественной безопас­ности было выявлено и пресечено почти 250 тыс. правонарушений, таких как мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в недозволенных местах, нарушение запрета на табакокурение... Совершенствуется работа нарядов полиции и Нацгвардии, повышается оперативность их реагирования на происшествия, активно внедряются в сферу охраны правопорядка инновационные технологии.
Серьезно беспокоит дорожная безопасность, поскольку со снижением на 2,6% количества ДТП (6,7 тыс. случаев) все же на 1,4% возросло число погибших (до 785 человек).
Рассказав об особенностях вступивших с 1 января 2015-го в силу УК, УПК и УИК, глава ведомства отметил, что с начала года в производстве следователей и дознавателей находится 337,2 тыс. уголовных дел, что на 52% больше, нежели в прошлом году, и это кратно увеличило служебную нагрузку на личный состав. Но в целом новое уголовное законодательство позволяет упростить и самое главное – ускорить процессы в уголовном судопроизводстве и исключить волокиту при расследованиях.
Также министр детально остановился на вопросе, касающемся создания местной полиции. По его словам, он – не из простых, но в конечном итоге данная структура позволит решить ряд важных проблем в обеспечении общественного порядка.
Глава правоохранительного ведомства рассказал также о международном сотрудничестве с коллегами по СНГ как в сфере правоохранительной деятельности, так и в вопросах подготовки квалифицированных кадров.
В завершение своего выступления К. Касымов поздравил сотрудников и ветеранов МВД с наступающим Днем казахстанской полиции. За 23 года своего существования органы внутренних дел страны доказали, что способны поставить жесткий заслон преступности, защитить конституционные права и свободы граждан, обеспечивать должный правопорядок и общественную безопасность в стране.
Подавляющее большинство сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии верны долгу и с честью несут службу, подчеркнул министр.

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