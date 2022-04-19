С чистого листа

Оборудование по выпуску бумаги монтируется сегодня в Петропавловске. На осень намечен запуск фабрики бумажных изделий. Предприниматели нацелились на выпуск 20 наименований бумажной продукции, в том числе туалетных рулонов, салфеток, санитарно-гигиенической пакетов и офисной бумаги. В Китае закуплено не только оборудование, но и химические средства для отбеливания бумаги. В качестве сырья будут использоваться макулатура, целлюлоза и даже солома. Проектная мощность предприятия составит 15 тонн бумаги в сутки.

Бумажное производство требует много воды. Поэтому при фабрике создаются очистные сооружения, чтобы очищенную воду можно было использовать повторно. Технология должна быть безотходной и экологически чистой. Рядом с фабрикой монтируется теплица площадью 3,7 гектара для выращивания овощей. Обогреваться она будет дешевым паром от расположенной по соседству ТЭЦ-2.

Организатор бумажного производства Дмитрий Шарапаев считает, что надежнее и дешевле производить любой продукт «дома», чем тратиться на его доставку.