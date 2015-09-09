Свежий выпуск
С чувством гордости
Юлия МАГЕР
Таким был лейтмотив выступления министра иностранных дел РК Ерлана Идрисова, который накануне мероприятий в честь празднования 550-летия образования Казахского ханства встретился с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Астане. Глава внешнеполитического ведомства рассказал зарубежным дипломатам о значении этой даты для истории Казахстана, напомнил ключевые вехи истории страны.
– Казахское ханство образовалось 550 лет назад – это не начало истории казахского народа, но начало нового национального государства, в ХV веке вышедшего на историческую арену, – отметил Е. Идрисов. – Сегодня Казахстан – новая страна, которая уверенно прокладывает себе путь вперед в ХХI веке, и вместе с тем это государство, которое может, оглянувшись назад, с гордостью вспомнить свою богатую историю, почерпнуть в ней вдохновение и надежду.
Казахстан, находясь в сердце Евразии, в месте пересечения различных культур и цивилизаций, всегда был в гуще событий, происходящих здесь. Все это наложило отпечаток на казахский народ и сформировало его уникальный менталитет, основными чертами которого стали гостеприимство, толерантность, миролюбие, открытость. Современный Казахстан ставит перед собой высокие цели, мечтает о больших достижениях, и это движение вперед опирается на многовековую историю.
Министр иностранных дел напомнил участникам встречи о вкладе кочевой цивилизации в мировую культуру, о роли номадов в истории, о знаковых личностях Великой степи, чьи имена знает весь мир. Упомянул отдельные как светлые, так и сложные страницы в летописи казахского народа, в том числе затронул события, имевшие место уже в новое время, в ХХ веке, которые в том или ином смысле стали ступеньками к обретению страной суверенитета.
Он подчеркнул, что Казахстан бережно и с чувством большой гордости относится к своей истории, стремится к ее глубокому и всестороннему изучению, извлечению из прошлого уроков для будущего.
Е. Идрисов подчеркнул, что, по большому счету, говорить об истории должны историки. Он же со своей стороны, как гражданин Казахстана и дипломат, поделился своим взглядом на важность даты для страны и всех казахстанцев. Министр поблагодарил дипломатов за стремление понять культуру и народ нашей страны с тем, чтобы способствовать процессу дальнейшего сближения и сотрудничества.
В завершение встречи глава внешнеполитического ведомства пригласил представителей иностранных дипмиссий на мероприятия, посвященные 550-летию Казахского ханства, которые 11 сентября состоятся в Астане. Это, в частности, торжественное собрание во Дворце Независимости и театрализованное представление в новом Ледовом дворце, международная научная конференция и другие. Кроме того, министр напомнил, что в октябре большой праздник к 550-летнему юбилею состоится в древнем Таразе – месте, где непосредственно происходили события, связанные с образованием Казахского ханства.

Популярное

Все
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
Дольщики из Актау два года ждут сдачи жилья
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Жители поселка Кызылтобе в Мангистауской области страдают от нехватки питьевой воды
Разрешено все, что не запрещено законом
«Экзамен» на родине
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Все под контролем
В память об академике
Будь избирателем смолоду!
Выдвижение кандидатов началось
Удержать движение вперед
Без права переизбрания
Цифровая архитектура здравоохранения
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы

Читайте также

Свежий выпуск
Марат Орманов: «Важно сохранить финансовую устойчивость и о…
Свежий выпуск
Три принципа международного права – о чем говорил Токаев на…
Свежий выпуск
Разрешено все, что не запрещено законом
Свежий выпуск
Без права переизбрания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]