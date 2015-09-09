Свежий выпуск С чувством гордости Юлия МАГЕР

Таким был лейтмотив выступления министра иностранных дел РК Ерлана Идрисова, который накануне мероприятий в честь празднования 550-летия образования Казахского ханства встретился с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Астане. Глава внешнеполитического ведомства рассказал зарубежным дипломатам о значении этой даты для истории Казахстана, напомнил ключевые вехи истории страны.

– Казахское ханство образовалось 550 лет назад – это не начало истории казахского народа, но начало нового национального государства, в ХV веке вышедшего на историческую арену, – отметил Е. Идрисов. – Сегодня Казахстан – новая страна, которая уверенно прокладывает себе путь вперед в ХХI веке, и вместе с тем это государство, которое может, оглянувшись назад, с гордостью вспомнить свою богатую историю, почерпнуть в ней вдохновение и надежду.

Казахстан, находясь в сердце Евразии, в месте пересечения различных культур и цивилизаций, всегда был в гуще событий, происходящих здесь. Все это наложило отпечаток на казахский народ и сформировало его уникальный менталитет, основными чертами которого стали гостеприимство, толерантность, миролюбие, открытость. Современный Казахстан ставит перед собой высокие цели, мечтает о больших достижениях, и это движение вперед опирается на многовековую историю.

Министр иностранных дел напомнил участникам встречи о вкладе кочевой цивилизации в мировую культуру, о роли номадов в истории, о знаковых личностях Великой степи, чьи имена знает весь мир. Упомянул отдельные как светлые, так и сложные страницы в летописи казахского народа, в том числе затронул события, имевшие место уже в новое время, в ХХ веке, которые в том или ином смысле стали ступеньками к обретению страной суверенитета.

Он подчеркнул, что Казахстан бережно и с чувством большой гордости относится к своей истории, стремится к ее глубокому и всестороннему изучению, извлечению из прошлого уроков для будущего.

Е. Идрисов подчеркнул, что, по большому счету, говорить об истории должны историки. Он же со своей стороны, как гражданин Казахстана и дипломат, поделился своим взглядом на важность даты для страны и всех казахстанцев. Министр поблагодарил дипломатов за стремление понять культуру и народ нашей страны с тем, чтобы способствовать процессу дальнейшего сближения и сотрудничества.

В завершение встречи глава внешнеполитического ведомства пригласил представителей иностранных дипмиссий на мероприятия, посвященные 550-летию Казахского ханства, которые 11 сентября состоятся в Астане. Это, в частности, торжественное собрание во Дворце Независимости и театрализованное представление в новом Ледовом дворце, международная научная конференция и другие. Кроме того, министр напомнил, что в октябре большой праздник к 550-летнему юбилею состоится в древнем Таразе – месте, где непосредственно происходили события, связанные с образованием Казахского ханства.



