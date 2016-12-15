С чувством исполненного долга Статьи 667 Максут ИРЖАНОВ

Торжественная встреча участников акции состоялась на вокзале «Алматы-2».



– Я очень рад приветствовать всех членов команды специализированного социального поезда в колыбели нашей Независимости – городе Алматы в канун большого национального праздника, – сказал на торжественном митинге заместитель Председателя – заведующий секретариа­том АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов. – Поезд побывал в 97 районах всех регионов нашей страны, а его представители выполнили небывалый объем работы, за что я выражаю им, а также АО «НК «Казахстан темир жолы», Фонду нацио­нального развития «Самрук-Казына» огромную благодарность и приз­нательность.



Надо сказать, что и в южном мегаполисе бригада поезда немало поработала. Состоялись встречи с населением, проводились приемы граждан и консультации по всем жизненно важным вопросам.



В целом, если говорить об итогах республиканской акции, за 44 дня, с 1 ноября по 14 декабря, в ней принял участие 271 человек. Это депутаты Мажилиса Парламента, члены АНК, представители РГУ «Қоғамдық келiсiм», партии «Нур Отан», министерств культуры и спорта, образования и науки, юстиции, нацио­нальной экономики, здравоохранения и социального развития, информации и коммуникаций, сельского хозяйства, научной и творческой интеллигенции, молодежных организаций и СМИ.



Партнерами выступили НПП «Атамекен», АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму» и другие организации.



За полтора месяца спецпоезд «Тәуелсiз Қазақстан» прошел почти 16 тыс. км по бескрайним просторам нашей Родины, было сделано 35 остановок во всех регионах республики, причем маршрут был составлен таким образом, чтобы в него попали населенные пункты, в которых ранее специализированные поезда не останавливались.



Мероприятиями республиканской акции за это время охвачены более ста тысяч человек. 70 врачей, представлявших ведущие научно-исследовательские медицинские институты и центры Алматы, Астаны и ряда других городов, меняя друг друга через каждые

10–12 дней, оказали медицинскую и консультативную помощь 13 450 казахстанцам. 792 из них получили направления в ведущие республиканские клиники, НИИ и НЦ, 3 535 человек были направлены в областные и городские лечебные учреждения в своем регионе.



По словам начальника специа­лизированного поезда Руслана Барбасова, акции будут продолжены и впредь, так как они несут в себе реальную помощь населению, сближают центр с окраинами и отдаленными уголками нашей страны. Неоднократно команду поезда называли посланцами доброй воли.



Надо сказать, что в бригаде поезда было много молодых специалистов.



– Я благодарен судьбе, что оказался в команде, – говорит эксперт департамента регио­нального развития Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Данияр Сыдыков, которому накануне исполнилось 29 лет. – Для меня это возможность обретения прак­тических навыков работы с людьми и жизненного опыта. Мы делаем одно общее и полезное дело для наших сооте­чественников.



Отметим также, что это была третья общереспубликанская акция, организованная с учас­тием Ассамблеи народа Казах­стана, в которой АО «НК «КТЖ», как и во всех других восьми республиканских акциях, обеспечило не только успешную работу поезда соглас­но утвержденному графику, но и безопасность движения, комфортное проживание пассажиров. Финансовую поддержку проекту оказал фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trast.

