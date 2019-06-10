С чувством, с толком, с расстановкой

Избирательный участок № 29 разместился в павлодарской биб­лиотеке национальной книги (№ 12). В списках голосующих здесь 2 278 человек.

– Уже в семь утра к нам пришли первые избиратели, около 15 человек, – рассказывает сек­ретарь участковой комиссии Айтжамал Кабылденова. – В их числе были и впервые голосовавшие, которым мы вручили памятные подарки. Спешили к нам и бабушки, которые собирались пораньше на дачу, но не могли пропустить выборы. Потом было небольшое затишье, и вот после 10 часов утра мы действительно видим большой поток граждан, а к 11 часам явка у нас превышает 30%.

К этому времени на участке особенно многолюдно. И хотя у столов со списками, где члены комиссии выдают бюллетени, появляются небольшие очереди, столпотворения нет. Впрочем, как нет и возмущений – команда работает слаженно.

Вот порог участка переступает молодой человек, который уж слишком неуверенно оглядывается по сторонам. К нему тут же подходит консультант, задает уточняющие вопросы и поясняет:

– Проходите, пожалуйста, к третьему столу, там списки избирателей, фамилии которых начинаются с буквы «Д». Обратите внимание на вывески – все подписано крупными буквами, чтобы люди могли ориентироваться, где им получать бюллетень.

Большинство отлично ориентируются на участке, уверенно протягивают удостоверения, чтобы получить бюллетень и воспользоваться правом голоса. В среднем процедура занимает минуты 2–3.

– Все организовано отлично, атмосфера здесь и торжественная, и праздничная одновременно, на улице играет музыка. Мы заранее получили приглашение на выборы, и я была уверена, что буду в списках, – делится впечатлениями павлодарка Елена Юсупова. – К этому важному событию вся наша семья подошла осознанно, ведь выборы – не тот случай, когда можно промолчать. Наоборот – казахстанцы должны проявить активную позицию. Я вообще-то хотела прийти пораньше, но чуть задержалась – внука будила. Взяла его с собой на учас­ток, хотя он еще школьник, чтобы знал, как проходят выборы, чтобы прочувствовал важность этого исторического момента.

Но какой бы тщательной ни была подготовка организаторов, всегда есть те, чьих фамилий в списках нет.

– Неужели нужно ехать в ЦОН? – спрашивает мужчина у секретаря комиссии. – Меня в списках нет, я недавно переехал в этот район. Может, мне вообще не здесь голосовать нужно?

Трудность решается буквально минут за десять: в соседнем кабинете расположена точка доступа к порталу «электронного правительства» – мобильный ЦОН. Здесь дежурит сотрудник, который принимает необходимое заявление от граждан для получения адресной справки, и уже на основании этого документа желающему проголосовать выдают бюллетень. Если оказывается, что гражданин зарегистрирован по адресу, не относящемуся к данному участку, его оперативно перенаправляют на нужный. Чтобы уточнить все данные, можно позвонить в сall-центр, да и сами члены комиссии неплохо ориентируются по соседним участкам.

– В рамках нынешней избирательной кампании продумано много нюансов для удобства граждан, в том числе мобильные ЦОНы, – говорит Айтжамал Кабылденова. – Что-то делается традиционно, например, возможность проголосовать на дому. С утра у нас было 9 заявлений от пожилых павлодарцев. Для такой работы мы подготовили две урны. А вот к новшествам относятся оборудованные особым образом кабинки для голосования колясочников, приготовлены у нас лупы для людей со слабым зрением, организованы специальные уголки, оснащенные компьютерами, наушниками, аудио-, видеоматериалами, с помощью которых слабовидящие люди могут ознакомиться с нужной информацией.

…В таком же ритме работали во всех городах и селах Прииртышья. Всего в Павлодарской облас­ти 543 избирательных участка, а правом голоса обладают больше 551 тыс. жителей региона.