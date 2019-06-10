С чувством, с толком, с расстановкой

Избирательный участок № 29 разместился в павлодарской библиотеке национальной книги (№ 12). В списках голосующих здесь 2 278 человек.
– Уже в семь утра к нам пришли первые избиратели, около 15 человек, – рассказывает секретарь участковой комиссии Айтжамал Кабылденова. – В их числе были и впервые голосовавшие, которым мы вручили памятные подарки. Спешили к нам и бабушки, которые собирались пораньше на дачу, но не могли пропустить выборы. Потом было небольшое затишье, и вот после 10 часов утра мы действительно видим большой поток граждан, а к 11 часам явка у нас превышает 30%.
К этому времени на участке особенно многолюдно. И хотя у столов со списками, где члены комиссии выдают бюллетени, появляются небольшие очереди, столпотворения нет. Впрочем, как нет и возмущений – команда работает слаженно.
Вот порог участка переступает молодой человек, который уж слишком неуверенно оглядывается по сторонам. К нему тут же подходит консультант, задает уточняющие вопросы и поясняет:
– Проходите, пожалуйста, к третьему столу, там списки избирателей, фамилии которых начинаются с буквы «Д». Обратите внимание на вывески – все подписано крупными буквами, чтобы люди могли ориентироваться, где им получать бюллетень.
Большинство отлично ориентируются на участке, уверенно протягивают удостоверения, чтобы получить бюллетень и воспользоваться правом голоса. В среднем процедура занимает минуты 2–3.
– Все организовано отлично, атмосфера здесь и торжественная, и праздничная одновременно, на улице играет музыка. Мы заранее получили приглашение на выборы, и я была уверена, что буду в списках, – делится впечатлениями павлодарка Елена Юсупова. – К этому важному событию вся наша семья подошла осознанно, ведь выборы – не тот случай, когда можно промолчать. Наоборот – казахстанцы должны проявить активную позицию. Я вообще-то хотела прийти пораньше, но чуть задержалась – внука будила. Взяла его с собой на участок, хотя он еще школьник, чтобы знал, как проходят выборы, чтобы прочувствовал важность этого исторического момента.
Но какой бы тщательной ни была подготовка организаторов, всегда есть те, чьих фамилий в списках нет.
– Неужели нужно ехать в ЦОН? – спрашивает мужчина у секретаря комиссии. – Меня в списках нет, я недавно переехал в этот район. Может, мне вообще не здесь голосовать нужно?
Трудность решается буквально минут за десять: в соседнем кабинете расположена точка доступа к порталу «электронного правительства» – мобильный ЦОН. Здесь дежурит сотрудник, который принимает необходимое заявление от граждан для получения адресной справки, и уже на основании этого документа желающему проголосовать выдают бюллетень. Если оказывается, что гражданин зарегистрирован по адресу, не относящемуся к данному участку, его оперативно перенаправляют на нужный. Чтобы уточнить все данные, можно позвонить в сall-центр, да и сами члены комиссии неплохо ориентируются по соседним участкам.
– В рамках нынешней избирательной кампании продумано много нюансов для удобства граждан, в том числе мобильные ЦОНы, – говорит Айтжамал Кабылденова. – Что-то делается традиционно, например, возможность проголосовать на дому. С утра у нас было 9 заявлений от пожилых павлодарцев. Для такой работы мы подготовили две урны. А вот к новшествам относятся оборудованные особым образом кабинки для голосования колясочников, приготовлены у нас лупы для людей со слабым зрением, организованы специальные уголки, оснащенные компьютерами, наушниками, аудио-, видеоматериалами, с помощью которых слабовидящие люди могут ознакомиться с нужной информацией.
…В таком же ритме работали во всех городах и селах Прииртышья. Всего в Павлодарской области 543 избирательных участка, а правом голоса обладают больше 551 тыс. жителей региона.