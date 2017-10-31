Президент Казахстана Нурсултан ­Назарбаев утвердил вариант нового казахского алфавита, и его указ стал точкой отсчета. Казалось бы, оставшееся до 2025 года время – довольно большой срок, но для того чтобы латиница стала применяться повсеместно, предстоит сделать очень многое. Павлодарские эксперты единогласно говорят: торопиться нельзя, должен быть разработан пошаговый план действий, причем и долгосрочный, и несколько краткосрочных.

– Сейчас нужно создать настоящий «методический кабинет» в масштабе республики, который бы мог собрать информацию, предложения, наработки специалистов со всей страны и обобщать этот опыт постоянно, – считает заведующая кафедрой казахского языка и журналис­тики Павлодарского государст­венного университета им. С. Торайгырова, профессор, кандидат филологических наук Айман Зейнулина. – Рабочий корпус не должен быть ограниченной группой лиц без доступа, это дело – всенародное. Но задача специалистов – выстроить из всего многоголосия понятную всем красивую мелодию. К тому же необходимо изучить опыт тех стран, которые этот этап уже проходили, чтобы не повторить их ошибок. Да, наполнение языка у всех свое, но тенденции при смене графики общие.

Профессор подчеркивает, что даже после утверждения алфавита остается много вопросов, поскольку существует масса законов, которые сейчас нужно грамотно «привязать» к новой графике. Есть законы орфографии и орфоэпии. То есть многие слова мы пишем не так, как произносим. Останется ли это при смене графики? Только создание орфографического словаря на латинице – задача не одного дня и даже не одного года. Для примера еще один нюанс (а их наверняка наберется много): теперь нет буквы Ц, и для казахского языка она не характерна, но есть заимствованные слова, есть фамилии граждан, для всего этого тоже нужно выработать рекомендации.

– Нужно сформулировать все правила, чтобы они стали едиными, чтобы не возникало разночтений. Такое научное обоснование, на мой взгляд, самый длительный процесс, на мозговой штурм, вероятно, уйдет год, а вот находить равновесие придется лет пять. Ведь важно анализировать – выявлять ошибки, которые станут очевидными только в процессе работы, может, даже на этапе практики, – считает Айман Файзулловна.

И вот, когда законы обновленного языка получится довести до состояния, близкого к идеалу, предстоит внедрять новую графику сначала в обучение, а затем и в делопроизводство. К такому методическому этапу необходимо подключать педагогическую общественность, сотрудников вузов, причем начинать надо не только с простых методик – для внедрения самой графики, но не забывать и о более сложных – для обучения языку на основе нового алфавита.

– Я считаю, что нам еще предстоит вводить обязательный предмет в детских садах и школах – правописание, – высказывает пожелание Айман Зейнулина. – Нужно набить руку. И если детям это будет легче сделать, то вот людям старшего поколения предстоит помогать. Поэтому важно просчитать организационный вопрос повсеместного обучения: курсы при вузах, колледжах, школах, клубах, библиотеках, которые могли бы дать базу человеку любого возраста. На мой взгляд, должны быть задействованы информационные технологии, чтобы та часть населения, которой проще получить этот навык через компьютер, а не при личном контакте с педагогом, воспользовалась бы специальными программами. Это не самые сложные разработки, поэтому к ним можно было бы привлекать студентов вузов определенных специальностей.

Айман Файзулловна подчеркивает, что даже при всей кажущейся легкости алфавита потребуется время, чтобы привыкнуть к новой графике: нужно именно выработать привычку, чтобы люди не потеряли скорость чтения, ведь от этого зависит усвоение материала в школах, вузах. Для госслужащих тоже необходимо выработать схему обучения, только с обязательной аттестацией, поскольку ошибка, допущенная в каком-либо документе, имеет гораздо большие последствия, нежели ошибка школьника в тетрадке или даже неправильная надпись на рекламном билборде. Профессор подчеркивает, что значимость вопроса не говорит о том, что заниматься им должны только члены республиканской группы, уже сейчас немало нужно сделать самым разным коллективам, которые обладают определенным науч­ным, интеллектуальным багажом, но созданном на кириллице.

– Даже на нашей кафедре немало каких-то наработок, методичек, которые собраны за долгие годы, но есть только в бумажном варианте, – поясняет профессор. – Я и свои какие-то работы сейчас заношу в компьютер, чтобы их потом при помощи специальных компьютерных программ можно было быстро перевести с кириллицы в латиницу. Думаю, что и у писателей, журналистов, общественных деятелей есть такой архив, я уже молчу про библиотеки. Сейчас оцифровать все это – всенародная работа, ведь мы не знаем, что потом пригодится, что будет интересно нашим потомкам. Через десятилетия наши внуки уже не смогут читать казахские тексты на кириллице. Я, когда писала диссертацию по алашордынцам, по репрессированным литераторам, нашла много источников, дошедших до нас только в арабской графике, и пришлось нанимать людей, которые бы занимались переводом. Но ведь эта информация в век информационных технологий должна быть доступной.

По мнению Айман Зейнулиной, только на последних этапах нужно проводить замену вывесок, названий, табличек, поскольку в них не должно быть никаких ошибок и разночтений. Дело в том, что вся эта визуальная информация имеет очень сильный эффект, люди легко запоминают то, что видят каждый день. К слову, можно будет предусмотреть и небольшой переходный период, когда сведения на таких зрительных указателях будут размешать в двух вариантах – это позволит сопоставить написание слов на кириллице и латинице. И это тоже эффективный образовательный прием.

Большая работа сейчас предстоит и средствам массовой информации, особенно казахскоязычной прессе. И дело не только в разъяснительной работе, хотя через газеты, через интернет-издания возможно искать нестандартные подходы, собирать мнения общественности. Подключиться к образовательному этапу уже тогда, когда языковые законы будут привязаны специалистами к новой графике, готовы и журналисты Павлодарской областной газеты «Сарырка самалы». Как рассказал главный редактор издания Нурбол Жайыкбаев, редакция ждет научных установок, чтобы выработать собственные подходы.

– Для нас вопрос безболезненности смены графики имеет очень важно значение. Нам нужно, чтобы читатели понимали, что пишут журналисты, чтобы им было легко нас читать. От этого по большому счету вообще зависит будущее издания, – комментирует редактор. – Конечно, мы будет вводить свои рубрики на страницах газеты не только для разъяснения, но и для обучения. Колонки специалистов, уроки, чтобы сформировать навык чтения, может быть, какие-то заметки будем печатать параллельно, чтобы можно было сопоставлять.

К слову, журналисты «Сарыарка самалы» вспомнили и об интересном нюансе, который вновь стал актуальным в последнее время. Газета выходит с 1929 года (естественно, сменила несколько раз название за это время) и застала тот период, когда графику меняли с арабской на латинскую. Так вот, в то время название газеты сначала печатали крупными буквами арабской графикой, а ниже стоял мелкий «перевод» на латинице, а постепенно положение дел сменилось – главный заголовок писали латиницей, а ниже все-таки оставляли арабскую графику, чтобы не потерять привязанность читателей.

Сегодня времена иные, и зачастую «законодателями мод» выступают не традиционные средства массовой информации, а новые, в том числе и интернет-издания. Кроме того, наиболее значимые темы широко обсуждают казахстанцы в социальных сетях. Один из тех, кто не раз высказывался на своих интернет-страницах о вопросах смены графики, – руководитель медиа-редакции «Электронная партия» при партии «Нур Отан», член Ассамблеи народа Казахстана Максим Споткай. Но если прежде молодой человек говорил о необходимости такого решения, обсуждал предложенные варианты алфавита, то сегодня – о том, что предстоит сделать на новом этапе.

– Как и при всех нововведениях, на первых этапах казахстанцам предстоит довольно трудоемкий процесс обучения новому письму, – уверен Максим. – Однако стоит напомнить, что это не новое для нашей страны явление. Народы Великой степи в разные временные промежутки использовали орхоно-енисейскую письменность, древнетюркское письмо, уже в новой истории – арабицу, затем латиницу и кириллицу. И каждый раз казахи принимали решение о смене графики исходя из прагматичных соображений, кочевники использовали передовой графический опыт, чтобы быть в авангарде научно-технического и цивилизационного процесса. Так произошло и в этот раз, латиница – это письменность, на которой публикуется до 70% научных статей и трудов в разных сферах.

Максим Споткай также согласен с теми экспертами, кто настаивает на соблюдении всех этапов и временных сроках этого процесса. Такой вопрос не требует спешки.

– Сейчас нашим ученым предстоит гигантская работа по составлению новых правил письма, по составлению орфографического словаря. Только после этого мы можем говорить о начале массового внедрения латиницы. В противном случае мы можем столкнуться с непониманием и дискредитацией среди населения самой идеи перехода. Этого мы допустить не должны, ведь это наш исторический шанс, – резюмирует Максим Споткай. – Уверен, что наш народ справится с этим. Важно, чтобы теперь все слои общества, поддержав идею перехода, приступили к ее практической реализации.