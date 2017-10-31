С чувством, с толком, с расстановкой
1037
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил вариант нового казахского алфавита, и его указ стал точкой отсчета. Казалось бы, оставшееся до 2025 года время – довольно большой срок, но для того чтобы латиница стала применяться повсеместно, предстоит сделать очень многое. Павлодарские эксперты единогласно говорят: торопиться нельзя, должен быть разработан пошаговый план действий, причем и долгосрочный, и несколько краткосрочных.