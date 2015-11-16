Группу российских бизнесменов возглавила начальник краевого Центра поддержки предпринимательства Ирина Черепанова, которая во время заседания «круглого стола», проходившего в областном Доме дружбы, особо отметила тесные деловые связи между Восточным Казахстаном и Алтайским краем.

«По большому счету мы приехали сегодня к соседям за опытом в рамках деловой миссии, которая является частью краевой программы повышения квалификации наших предпринимателей, подписанной губернатором», – рассказала она.

У гостей достаточно насыщенная программа пребывания в ВКО. В течение пяти дней они посетят целый ряд предприятий, примут участие в деловых встречах с целью подписания предконтрактных соглашений. В составе алтайской делегации – представители бизнеса в сфере машиностроения, ЖКХ, медицины, технического обслуживания, сферы услуг, рекламы.