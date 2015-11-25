​С деловыми предложениями из Японии

Целью мероприятия стала активизация торгово-экономического сотрудничества деловых кругов Казахстана и Японии, а также обсуждение вопросов развития инфраструктуры. Для переговоров о взаимовыгодном сотрудничестве в Астану приехали официальные делегаты правительства Японии и представители таких известных компаний, как SHIMIZU CORPORATION, Taisei Corporation, IHI, TOBISHIMA, Dai Nippon Construction, Mitsubishi Corporation, Toyota Tsusho Corporation, Marubeni Corporation, ITOCHU.

Было отмечено, что Япония обладает высококачественной инфраструктурой, и данный опыт мог бы способствовать социально-экономическому и индуст­риальному развитию Казахстана.

– Недавний визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в вашу страну прошел очень плодотворно. Двусторонние переговоры на высшем уровне – новый виток в отношениях между нашими странами, – сказал в приветственном слове парламентский заместитель министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хемеки Мияучи.

Гость отметил что правительство Японии заинтересовано в тесном сотрудничестве с Казахстаном и готово на конструктивный диалог в вопросах инновационного сотрудничества.

– Казахстан показал себя на мировой арене надежным парт­нером. В 2017 году в Астане пройдет масштабное мероприятие – выставка «ЭКСПО», к этому событию ваша столица должна подойти с качественной инфраструктурой, и Япония готова содействовать в этом вопросе. Также мы рады тому, что в строительстве Астаны активное участие принимал известный архитектор Кисё Курокава, который внес свой вклад в становление замечательного города, – подчеркнул Х. Мияучи.

В свою очередь заместитель председателя правления национального агентства по экспорту и инвестициям Kaznex Invest Асель Ергазиева отметила, что по поручению Главы государства по программе «Нұрлы жол» в стране проходят модернизацию инфраструктурные объекты. И Казахстан готов к тесному сотрудничеству в разных направлениях с компаниями Японии.