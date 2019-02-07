​С диагнозом «корь»

В связи со сложившейся ситуацией департамент охраны общественного здоровья нап­равил соответствующую информацию в акимат облас­ти. Реакция последовала: на 1 февраля было получено 1 500 доз вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита из Западно-Казахстанской области.

Из-за вспышки инфекции в поликлиниках и территориальных управлениях департамента охраны общественного здоровья Северо-Казахстанской области организована работа и в выходные дни. По информации ведомства, с начала текущего года в СКО зарегистрировано 52 случая подозрения на корь. Больше всего заболевших выявлено в Петропавловске – 43 человека.

В 11 случаях диагноз «корь» не подтвердился, у 15 больных продолжается диагностика заболевания. Окончательный ­диагноз «корь» с лабораторным подтверждением установлен в 26 случаях, причем 9 из них приходятся на малышей в возрасте до года. Также в числе заболевших – 8 детей от года до 14 лет.

Специалисты обращают внимание на тот факт, что по всем 26 подтвержденным случаям кори заболевшие не были привиты, и уточняют причины этого. 5 человек получили медицинский отвод, трое отказались от вакцинации, 8 детей не были привиты по недостижению возраста, еще 8 человек – с неизвестным прививочным статусом. Кроме того, двое североказах­станцев не были привиты из-за отсутствия вакцины.

– По данным управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, на 1 февраля 2019 года завезено 1 500 доз вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита из Западно-Казах­станской области, – сообщила главный специалист отдела эпидемнадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента охраны общественного здоровья СКО Кульпаш Таласбаева. – Данная вакцина поступила во все центральные районные больницы и городские поликлиники для вакцинации детей в соответствии с Национальным календарем прививок и экстренной иммунизацией непривитых контактных лиц в возрасте от года до 30 лет. Ранее данная вакцина отсутствовала, в связи с чем был информирован областной акимат.

Специалисты уже завершили медицинское наблюдение в очаге заболевания, зарегис­трированном 11 января. Пов­торных случаев заболевания не выявлено.

В области организован и проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, создан штаб, действует колл-центр, где обращающихся консультируют врачи-инфекцио­нисты и эпидемиологи.

Кроме того, проводится работа по проверке прививочных статусов медицинских работников, учащихся школ и школ-интернатов, детских дошкольных учреждений и лиц до 30 лет.

На сегодня пролечено и выписано 28 человек, продолжают лечение в стационаре 9 человек и 14 – находятся на амбулаторном лечении.