С днем рождения, Казнет!

Интервью
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Шынар Оспанова
– Нурлан Курмангалиевич, расскажите, как зарождался Казнет?

– Днем рождения Казнета считается 19 сентября. Именно в этот день в 1994 году организация IANA, которая регулирует и предоставляет доменные имена, дала Казахстану доменное имя .kz. Инициатором этой работы был Павел Гусев из Семея, который вместе с представителями российского провайдера АО "Релком" из Санкт-Петербурга организовал доступ к сети Интернет по коммутируемой линии правительственной связи Искра-2. В 1995 году была установлена спутниковая антенна. Провайдером доступа спутниковой связи и доступа в Интернет выступило совместное российско–германское предприятие DeTeSat. Скорость тогда колебалась от 128 Кбит/с до 512 Кбит/с. Возможность организации 2-го параллельного  канала доступа к Всемирной сети появилась у АО "Казахтелеком". В 1995–1999 годах началась организация работы регистратуры доменных имен. Было разработано ПО, приняты правила работы регистратуры, разработана структура адресного пространства доменных имен. В сентябре 1999 года создана некоммерческая организация "Казахский центр сетевой информации" KazNIC. С 1 января 2000 года функции регистрации доменов .kz были переданы KazNIC от RelcomSL.

В 2003 году началось внедрение распределенной регистрации доменов. 6 января 2004 года было принято решение о передаче полномочий национального менеджера домена .kz Казахстанской ассоциации IT–компаний, но функции регистратуры остались за KazNIC. К 1 января 2005 в Казахстане было уже зарегистрировано 10 тысяч доменных имен, а в марте 2012, вы наверное помните, начал свою работу домен .қаз.

Если говорить об актуальных цифрах, то к 1 сентября этого года зарегистрировано 115 тысяч имен в домене .kz и 1800 имен в домене .қаз. На 2015 год мы планируем внедрение технологии DNSsec, которая позволяет обезопасить адресное пространство от киберугроз.  

– Что повлияло на развитие Интернета в Казахстане?

– Более бурное развитие началось уже после 2004 года, и связано это с каналами связи. Еще в начале 2000 года пропускная способность "Казахтелекома" по магистральным каналам составляла всего 155 Мбит/с по всему Казахстану. Безусловно, такая скорость никого не устраивала, и именно в этот период появилась новая технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – плотное спектральное мультиплексирование, которое позволило по одному оптическому волокну кабеля одновременно получать большие скорости. В то время "Казахтелеком" развернулся и стал реализовывать эту технологию, и после этого пошло движение вперед. Именно пропускная способность каналов связи стала одной из движущих сил развития Интернета в нашей стране.

– Первые пользователи Казнета, кем были эти люди?

– Согласно данным веб–издателя и журналиста Александра Ляхова, автором первого каталога казахстанских веб-ресурсов Kazakh Internet Yellow & White Pages был Тимур Инсепов, который уже давно живет и работает в США. Первое упоминание датируется июнем 1995 года, первый адрес – 130.54.28.2/~insepov/kaz.html, затем он "переехал" на Geocities.com/Tokyo/Towers/2981/kaz.html и в последний раз был замечен на 4alien.com/kazakstan. Авторами первого казахстанского сайта, который удостоился международной награды были Андрей Надеин и Габриэль Аль-Салем. В ноябре 1997 года возглавляемый ими проект USAID стал одним из победителей Международного конкурса FT Business Website of 1997. Сайт Kazecon.kz существует и по сей день, но последние обновления производились на нем 12 апреля 2002 года.

Первый казахоязычный сайт появился в июне 1998 года. Тогда физик и по совместительству веб–мастер Физико–технического института НАН РК (sci.kz) Сайран Киккарин стал первым, кто наряду с русским и английским языками использовал на сайте казахский язык, но латинским шрифтом.

– Зачастую любую историю развития делят на этапы. Можно ли сделать это и по отношению к становлению казнетовских сайтов?

– Безусловно. Историю Казнета можно разделить на 3 этапа. Первый – чисто информационный, когда на сайте выкладывали ту или иную информацию; 2-й – Интернет стали использовать как способ связи и общения; 3-й – это тот период, который происходит сейчас, когда Всемирная сеть превращается в систему массовых коммуникаций, в том числе через социальные сети, систему блогов и многое другое.

– Какова доля казахстанских абонентов, которые регулярно пользуются сайтами других стран?

– Хороший вопрос. Сегодня это одна из проблем тех стран, где Интернет начал развиваться позднее, в том числе эта проблема касается и Казахстана. Российский Интернет развился намного быстрее и сильнее, там на настоящий момент более 5 миллионов зарегистрированных доменных имен. И так как в нашей стране больше количество русскоговорящих людей, им удобнее пользоваться российскими сайтами и системами общения. К сожалению, сейчас почти все казахстанцы пользуются российской электронной почтой, системами знакомств и прочими доступными ресурсами. Казахстанских систем организации коммутаций и взаимосвязей между людьми почти нет, они только только появляются. Кроме того, мы пользуемся и западными системами.

– Но это – одна из проблем Казнета, интересно было бы узнать и другие, существующие на данный момент.

– Я считаю, в условиях бурного развития Интернета мы далеки в части информационных ресурсов. В этой ситуации государство массированно должно выделять средства на формирование информационных ресурсов Казахстана, а для этого нужна поддержка тех, кто этим занимается. Ожидать, что информационные ресурсы появятся сами по себе, не стоит. Все нужно переводить в Интернет. К примеру, книг на русском языке очень много, практически любую книгу можно найти, а на казахском языке мало. В целом мало информации на казахском. Одна из главных задач – это развитие контента. Есть ребята, которые занимаются развитием казахстанской Википедии, их нужно поддержать. Вторая задача технического плана – доступ в Интернет. В Казахстане не вся территория покрыта Интернетом. Другой вопрос о скорости доступа, не хватает мощности, чтобы работать. Средняя скорость по миру должна быть 39 Мбит/с. Мы находимся где-то на 4 Мбит/с. Сейчас стоит задача развить узел обмена трафика так, чтобы позволить удешевить стоимость Интернета.

– Расскажите, когда и как наступил "рассвет" казахстанского сегмента Интернета, другими словами, когда наши люди массово начали пользоваться услугами Всемирной сети и почему?

– Глядя на историю, можно сказать, что всплеск произошел после 2004 года. В первую очередь это связано с каналами связи и улучшением платежеспособности населения, ведь более менее стабильная экономическая ситуация наступила в Казахстане только в середине прошлого десятилетия. Плюс ко всему, в стране появились технологии, которые позволяли улучшать и совершенствовать эту систему. Какие уязвимые места существуют у нашего Интернета сегодня? В первую очередь – это вирусы, они гуляют по всему миру и для них нет границ. Что касается вопроса утечки информации и подмены адресов, как я уже говорил, с 2015 года мы планируем внедрять технологии DNSsec, чтобы пользователь мог защититься от хакерских атак. Также существует проблема антивирусов.

– Существуют ли сегодня на рынке антивирусы отечественного производства?

– К сожалению, нет, потому что, невзирая ни на что, общий уровень компетенции наших специалистов пока еще слабый. Я – как представитель старшего поколения – могу сказать, что молодежь только начинает вставать на ноги, и ей нужен определенный период, чтобы подняться и осознать все перед ней стоящие задачи. Кроме того, в стране упал уровень образования, и все это, безусловно, сказывается. Это – одна из объективных причин. Но есть и субъективная – есть государство, которое стимулирует развитие IT–технологий, поддерживает отечественных производителей, у нас это не всегда получается. 

– Ваше мнение относительно социальных сетей. Что это дает обществу в той или иной степени?

– Вопрос – непростой, лично я не пользуюсь соцсетями. Если человек хочет себя популяризировать – пожалуйста. Все должно быть по интересам. Пока, как я понимаю, многие еще не знают, что их интересует. Социальная сеть позволяет общаться тем, кому не хватает времени на общение.

– Говоря о стремлении людей держать руку на пульсе, сейчас можно заметить тенденцию ухода от персональных компьютеров к мобильным гаджетам...

– Да, я понял, что вы имеете в виду. Тенденция уже идет к этому на протяжении последних нескольких лет. Технологии стремятся к тому, что, возможно, мы откажемся от серверов. Сейчас все мы общаемся через сервер, в этом сервере – вся информация, фактически мы находимся под стеклянным колпаком. Технологии стремятся к тому, чтобы общаться напрямую, т.е. кодировать информацию. Закодированную информацию никто не сможет узнать. Мировое хранилище знаний в любом случае будет сидеть на серверах. Пока без персональных компьютеров мы не можем обойтись. Два направления в любом случае будут развиваться. Но со временем мобильных устройств будет больше.

– А если говорить о сайтах банковских систем, тот же мобильный банкинг в телефоне, насколько эта система безопасна? 

– Банки на сегодня используют современные средства безопасности. Все зависит от того, как организована работа банка. С другой стороны, многие не знают правила безопасности. Есть факты, когда хакеры взламывают и банковские системы. Система безопасности несовершенна, и это – проблема всего мира.

– У Казахстана неплохие показатели в нескольких мировых рейтингах, в том числе и по количеству пользователей Интернета. Вы могли бы озвучить эти цифры?

– По количеству пользователей Интернета мы находимся на одном уровне с Азербайджаном, Россия чуть выше. Сегодня 66% нашего населения имеют доступ. Это – хороший показатель. 11–12 миллионов населения сегодня имеют доступ к Интернету, такие цифры дает Комитет по статистике. Если говорить о других достижениях в области связи, то по количеству абонентов сотовой связи страна заняла 58-е место в 2014 году из 144 стран, это хорошие позиции. По количеству пользователей широкополосного Интернета заняли 34-е место из 144 стран. Развитие идет. Мы сохранили позиции по пропускной способности Интернета – 54-е место, т. е. у нас хорошие показатели среди 144 стран. Движение в этом отношении идет.

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