С днем рождения, Казнет!

– Нурлан Курмангалиевич,
расскажите, как зарождался Казнет?
– Днем рождения Казнета считается 19 сентября. Именно в этот день в 1994
году организация IANA, которая регулирует и
предоставляет доменные имена, дала Казахстану доменное имя .kz. Инициатором этой работы был Павел Гусев
из
Семея, который вместе с представителями российского провайдера
АО "Релком" из Санкт-Петербурга организовал доступ
к сети Интернет по коммутируемой линии правительственной связи Искра-2. В 1995
году была установлена спутниковая антенна. Провайдером доступа спутниковой
связи и доступа в Интернет выступило совместное российско–германское предприятие
DeTeSat. Скорость тогда колебалась от 128 Кбит/с до 512 Кбит/с. Возможность организации
2-го параллельного канала доступа к
Всемирной сети появилась у АО "Казахтелеком". В 1995–1999 годах началась
организация работы регистратуры доменных имен. Было разработано ПО, приняты правила работы регистратуры,
разработана структура адресного пространства доменных имен. В сентябре 1999
года создана некоммерческая организация "Казахский центр сетевой информации" KazNIC. С 1 января 2000 года функции регистрации
доменов .kz
были переданы KazNIC
от RelcomSL.
В
2003 году началось внедрение распределенной регистрации доменов. 6 января 2004
года было принято решение о передаче полномочий национального менеджера домена .kz Казахстанской ассоциации IT–компаний, но функции регистратуры остались за KazNIC. К 1 января 2005 в Казахстане было
уже зарегистрировано 10 тысяч доменных имен, а в марте 2012, вы наверное помните, начал свою работу домен .қаз.
Если
говорить об актуальных цифрах, то к 1
сентября этого года зарегистрировано 115 тысяч имен в домене .kz
и 1800 имен в домене .қаз. На 2015
год мы планируем внедрение технологии DNSsec, которая позволяет обезопасить
адресное пространство от киберугроз.
– Что повлияло на
развитие Интернета в Казахстане?
– Более
бурное развитие началось уже после 2004 года, и связано это с каналами связи.
Еще в начале 2000 года пропускная способность "Казахтелекома" по магистральным каналам
составляла всего 155 Мбит/с по всему Казахстану. Безусловно, такая скорость
никого не устраивала, и именно в этот период появилась новая технология DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplexing) – плотное спектральное мультиплексирование, которое позволило по одному оптическому волокну кабеля одновременно получать большие скорости. В
то время "Казахтелеком" развернулся и стал реализовывать эту технологию, и после
этого пошло движение вперед. Именно пропускная способность каналов связи стала
одной из движущих сил развития Интернета в нашей стране.
– Первые
пользователи Казнета, кем были эти люди?
–
Согласно данным веб–издателя и журналиста Александра Ляхова, автором первого каталога казахстанских веб-ресурсов Kazakh Internet
Yellow & White Pages был Тимур Инсепов, который уже давно живет и работает в США. Первое упоминание датируется июнем 1995 года, первый адрес – 130.54.28.2/~insepov/kaz.html,
затем он "переехал" на Geocities.com/Tokyo/Towers/2981/kaz.html и в последний раз был замечен на 4alien.com/kazakstan.
Авторами первого казахстанского сайта, который удостоился международной
награды были Андрей Надеин и Габриэль Аль-Салем. В ноябре 1997 года возглавляемый
ими проект USAID стал одним из победителей Международного конкурса FT
Business Website of 1997. Сайт Kazecon.kz существует и по сей день, но
последние обновления производились на нем 12 апреля 2002 года.
Первый казахоязычный сайт появился в июне 1998 года.
Тогда физик и по совместительству веб–мастер Физико–технического института
НАН РК (sci.kz) Сайран Киккарин стал первым, кто наряду с русским и английским
языками использовал на сайте казахский язык, но латинским шрифтом.– Зачастую любую историю развития делят на этапы. Можно ли сделать это и по отношению к становлению казнетовских сайтов?
– Безусловно. Историю Казнета можно разделить на 3 этапа. Первый – чисто
информационный, когда на сайте выкладывали ту или иную информацию; 2-й –
Интернет стали использовать как способ связи и общения; 3-й – это тот
период, который происходит сейчас, когда Всемирная сеть превращается в систему
массовых коммуникаций, в том числе через социальные сети, систему блогов и
многое другое.
–
Какова
доля казахстанских абонентов, которые регулярно пользуются сайтами
других стран?
– Хороший вопрос. Сегодня это одна из проблем тех стран,
где Интернет начал развиваться позднее, в том числе эта проблема касается и
Казахстана. Российский Интернет развился намного быстрее и сильнее, там на
настоящий момент более 5 миллионов зарегистрированных доменных имен. И так как в нашей стране
больше количество русскоговорящих людей, им удобнее пользоваться российскими сайтами и системами общения. К сожалению, сейчас почти все
казахстанцы пользуются российской электронной почтой, системами знакомств и
прочими доступными ресурсами. Казахстанских систем организации коммутаций и
взаимосвязей между людьми почти нет, они только только появляются. Кроме того, мы пользуемся и западными системами.– Но это – одна из проблем Казнета, интересно было бы узнать и другие, существующие на данный момент.
–
Я считаю, в условиях бурного развития Интернета мы далеки в части информационных ресурсов. В этой ситуации государство массированно должно выделять средства на формирование информационных ресурсов Казахстана, а для этого нужна поддержка тех, кто этим занимается. Ожидать, что информационные ресурсы появятся сами по себе, не стоит. Все нужно переводить в Интернет. К примеру, книг на русском языке очень много, практически любую книгу можно найти, а на казахском языке мало. В целом мало информации на казахском. Одна из главных задач – это развитие контента. Есть ребята, которые занимаются развитием казахстанской Википедии, их нужно поддержать. Вторая задача технического плана – доступ в Интернет. В Казахстане не вся территория покрыта Интернетом. Другой вопрос о скорости доступа, не хватает мощности, чтобы работать. Средняя скорость по миру должна быть 39 Мбит/с. Мы находимся где-то на 4 Мбит/с. Сейчас стоит задача развить узел обмена трафика так, чтобы позволить удешевить стоимость Интернета.– Расскажите,
когда и как наступил "рассвет" казахстанского сегмента Интернета, другими
словами, когда наши люди массово начали пользоваться услугами Всемирной сети и
почему?
– Глядя на историю, можно сказать, что всплеск
произошел после 2004 года. В первую очередь это связано с каналами связи и
улучшением платежеспособности населения, ведь более менее стабильная
экономическая ситуация наступила в Казахстане только в середине прошлого
десятилетия. Плюс ко всему, в стране появились технологии, которые позволяли
улучшать и совершенствовать эту систему.
Какие
уязвимые места существуют у нашего Интернета сегодня?
В первую очередь – это вирусы, они гуляют по всему
миру и для них нет границ. Что касается вопроса утечки информации и подмены адресов, как я уже говорил, с 2015 года мы планируем внедрять
технологии DNSsec,
чтобы пользователь мог защититься от хакерских атак. Также существует проблема
антивирусов.
– Существуют
ли сегодня на рынке антивирусы отечественного производства?
–
К сожалению, нет,
потому что, невзирая ни на что, общий уровень компетенции наших специалистов
пока еще слабый. Я – как представитель старшего поколения – могу сказать, что
молодежь только начинает вставать на ноги, и ей нужен определенный период, чтобы
подняться и осознать все перед ней стоящие задачи. Кроме того, в стране упал
уровень образования, и все это, безусловно, сказывается. Это – одна из
объективных причин. Но есть и субъективная – есть государство, которое
стимулирует развитие IT–технологий,
поддерживает отечественных производителей, у нас это не всегда получается. – Ваше мнение
относительно социальных сетей. Что это дает обществу в той или иной степени?
–
Вопрос – непростой, лично я не пользуюсь соцсетями. Если человек хочет себя
популяризировать – пожалуйста. Все должно быть по интересам. Пока, как я
понимаю, многие еще не знают, что их интересует. Социальная сеть позволяет
общаться тем, кому не хватает времени на общение. – Говоря о стремлении людей держать руку на пульсе, сейчас можно заметить тенденцию ухода от персональных компьютеров к мобильным гаджетам...–
Да, я понял, что вы имеете в виду. Тенденция
уже идет к этому на протяжении последних нескольких лет. Технологии стремятся к тому, что, возможно, мы откажемся от
серверов. Сейчас все мы общаемся через сервер, в этом сервере – вся информация, фактически мы находимся под стеклянным колпаком. Технологии стремятся к тому, чтобы общаться
напрямую, т.е. кодировать информацию. Закодированную информацию никто не
сможет узнать. Мировое
хранилище знаний в любом случае будет сидеть на серверах. Пока без персональных
компьютеров мы не можем обойтись. Два направления в любом случае будут
развиваться. Но со временем мобильных устройств будет больше.
– А если говорить
о сайтах банковских систем, тот же мобильный банкинг в телефоне, насколько эта
система безопасна?
– Банки
на сегодня используют современные средства безопасности. Все зависит от того,
как организована работа банка. С другой стороны, многие не знают правила
безопасности. Есть факты, когда хакеры взламывают и банковские системы. Система
безопасности несовершенна, и это – проблема всего мира.
– У Казахстана неплохие показатели в нескольких мировых рейтингах, в том числе и по количеству пользователей Интернета. Вы могли бы озвучить эти цифры?
– По
количеству пользователей Интернета мы находимся на одном уровне с Азербайджаном,
Россия чуть выше. Сегодня 66% нашего населения имеют доступ. Это – хороший
показатель. 11–12 миллионов населения сегодня имеют доступ к Интернету, такие цифры
дает Комитет по статистике. Если
говорить о других достижениях в области связи, то по количеству абонентов
сотовой связи страна заняла 58-е место в 2014 году из 144 стран, это хорошие
позиции. По количеству пользователей широкополосного Интернета заняли 34-е место из 144
стран. Развитие идет. Мы сохранили позиции по пропускной способности Интернета –
54-е место, т. е. у нас хорошие показатели среди 144 стран. Движение в этом
отношении идет.