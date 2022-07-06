С днем рождения!

В эти дни в Западно-Казахстанской области, как и по всему Казахстану, проходят масштабные мероприятия, посвященные главному городу страны.

Практически в каждом городском и сельском сквере, на стадионе организованы спортивные состязания или концерты. В музеях, библиотеках, дворовых клубах и комьюнити-центрах проходят тематические выставки, литературно-познавательные часы и викторины, рассказывающие юным казахстанцам об истории и сегодняшнем дне молодой столицы страны.

Для уральцев и гостей города подготовлено порядка 30 мероприятий. В их числе и праздничный концерт «Ел жүрегі – Елорда» на площади Первого Президента РК. Его украсят выступления хореографической студии Карлыгаш Кадырбековой, ансамбля народного танца «Назерке», квартета «Серілер», школы-студии «Айналайын», исполнителей Алины Герц, Адиля и Miko. Прозвучат песни и на стихи местных поэтов. Будет организована выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.