С добром и милосердием

Дошедший из глубины веков праздник ныне всенародно любим. Поздравляя карагандинцев, аким области Бауржан Абдишев подчеркнул, что Наурыз мейрамы – символ обновления мира, милосердия и добра – демонстрирует главное достижение страны: взаимопонимание и единство ее граждан, независимо от национальности и конфессии.

Яркой музыкально-хореографической композицией постановщики и сотни профессиональных и самодеятельных артистов доставили истинную радость тысячам зрителей. А настроение у всех было на подъеме и от встреч с друзьями, и от выступлений в течение всего дня любимых артистов и ансамблей, и от хорошо организованных массовых гуляний, которые, помимо центрального парка, прошли еще на пяти площадках города. В праздничных мероприятиях было задействовано более 25 тыс. человек.

В Жезказгане начало празднику положила закладка аллеи, где известные люди города разных национальностей и профессий высадили 60 молодых елей. На центральной площади «Алаш» театрализованная программа собрала более 4 тыс. горожан. Для них было приготовлено бесплатное угощение – наурыз-коже. Благотворительный фонд «Максат», предприниматели, учреждения и организации позаботились в тот день о 800 социально уязвимых гражданах.

А в Балхаше под крышей цент­ральной библиотеки открылся центр этнокультурных объединений города «Достык». Они же приняли участие и в шествии, с которого началось празднование Наурыз мейрамы. Культурную программу украсили выступления художественных коллективов, народные игры, торговля сувенирами и национальными блюдами.

Наталья РЫЖКОВА,

Карагандинская область