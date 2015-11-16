​С долгостроем покончено

Среднюю школу на 130 мест, планировавшуюся к сдаче еще в 2013 году, нынешним летом пришлось достраивать субподрядной организации – ТОО «Нарын-Сервис». Прежний недобросовестный подрядчик (ТОО «Халиф Гром»), как говорят в таких случаях, просто «умыл руки». По этой причине более двух лет важный социальный объект причисляли к числу проблемных строек ВКО.

После того как к 1 сентяб­ря текущего года открыть новую школу не представилось возможным, на помощь строителям на завершающем этапе отделочных работ и благоустройства близлежащей территории вынуждены были прийти зыряновские студенты, жители села и педколлектив школы. Народным методом «асар» долгострой удалось завершить только к началу новой четверти. И вот на днях состоялась торжественная церемония открытия учебного заведения.

Перерезать ленточку доверили почетным жителям Чапаево – участнице блокады Ленинграда Тамаре Бадай и ветерану педагогического труда, труженице тыла Екатерине Бабиной. По случаю радостного события из Зыряновска приехала руководитель общественного объединения «Ата дастур» Фарида Тауданбекова, которая провела обряд шашу и пожелала школьникам отличных успехов в стенах новой школы.

Поздравил педагогов и учащихся аким Зыряновского района Айбек Каримов, вручивший им по этому случаю подарки – 6 ноутбуков и современную цифровую видеокамеру. Как сообщил сельчанам руководитель отдела образования, физической культуры и спорта Аркадий Исаев, отныне на базе новой школы будут проходить различные мероприятия педагогов района. Для этого в учебном заведении все необходимое имеется – просторный и светлый актовый зал, два мультимедийных кабинета, компьютерный класс. Школа оснащена учебными лабораториями для проведения занятий по химии и физике, спортзалом.

На сегодня решена судьба старого здания школы, в котором после соответствующего ремонта откроется детский сад. В ближайшее время в Зыряновске сдадут в эксплуатацию еще одно дошкольное учреждение и новый хоккейный модуль.