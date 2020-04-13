​С доставкой на дом

Карагандинка Айжан Байдельдинова воспитывает пятерых детей. В марте им привезли сразу 6 пакетов с молоком, крупами, пюре, кашами, маслом, макаронами и печеньем. Почему так много? Потому что продуктовые наборы выдавали сразу за 2 месяца.

– Я получила 2 пакета на одного ребенка, которому нет еще 3 лет, и 4 пакета – на второго, – уточняет Айжан Байдельдинова. – Срок годности продуктов я проверила. Все в порядке. Качеством и я, и мои дети довольны. Спасибо курьерам! Они донесли пакеты до подъезда, а дальше я сама. Да, мешки тяжелые. Но, насколько мне известно, беременным женщинам, инвалидам и пожилым людям продукты помогают донести до квартиры.

В Караганде продуктовые наборы положены 1 281 малышу из малообеспеченных и многодетных семей, получающих АСП. Их списки формирует городской отдел занятости и социальных программ. Он же контролирует процесс формирования и раздачи пакетов с кашами, крупами, печеньем, гематогеном и прочими необходимыми растущему организму продуктами.

– Договор с поставщиком мы заключили 26 февраля, после чего началась выдача продуктовых наборов, – говорит заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Караганды Бахытнур Талипова. – Сейчас производится выдача за январь и февраль – по 2 набора на каждого ребенка. По составу они разные. Людям продукты привозят домой. Никому никуда ходить не надо. Однако у нас есть такие получатели, у которых сменился телефон или адрес места жительства. Для них мы сейчас ищем другой вариант получения проднаборов. В любом случае они получат положенную по закону помощь. Их продуктовые наборы не пропадут.

Доставкой продуктовых наборов семьям, получающим АСП, занимается сеть супермаркетов «Аян». Серьезных проблем у курьеров нет. Правда, бывает тяжело доехать до клиента по дорогам, которые с приходом весны растаяли и которые никто не латает. Особенно тяжело пробираться по частному сектору, где нет асфальта.

– Мы стараемся не только довозить, но и доносить продуктовые наборы до квартиры, – уверяет менеджер отдела доставки сети супермаркетов «Аян» Данил. – Потому что они довольно тяжелые. Набор, положенный малышу до 3 лет, весит 4 кг, а пакеты для ребенка от 3 до 6 лет – почти 11 кг. Представьте, если у мамы один грудной ребенок и второй постарше, то ей надо забрать продукты весом 30 кг. Это очень тяжело. Насколько я знаю, в других областях малообеспеченные и многодетные забирают свои продуктовые наборы из торговых точек. Мы от такого варианта отказались, потому что понимаем, что людям будет неудобно.

Большинство малообеспеченных карагандинцев благодарят курьеров за их помощь. Сейчас, во время чрезвычайного положения и карантина, это особенно кстати. Одни вежливо говорят «спасибо», другие даже на чай зовут. Но доставщикам приходится отказываться – не положено, да и работы много, особенно сейчас, когда в Караганде из-за карантина по коронавирусу введены серьезные ограничения. Развоз проднаборов начинается в 8 часов утра и заканчивается в 10 часов вечера.

– Курьерам стало сложнее работать, потому что они должны соблюдать меры безопасности: быть в масках и перчатках, – объясняет менеджер отдела доставки. – В маске тяжелее дышать, особенно когда ты несешь на пятый этаж две увесистые коробки с продуктами. Но поблажек мы ни для кого не делаем. Безопасность – в первую очередь. Поэтому курьерам положено работать в масках и перчатках, не контактировать с клиентом, держать дистанцию. В общем, наши курьеры соблюдают все те же меры, что и работники супермаркетов.

Ежемесячно более 100 млн тенге выделяется на то, чтобы закупить продукты для малышей из малообеспеченных и многодетных семей Караганды. Во второй половине апреля нач­нется раздача проднаборов за март и гигиенических средств для детей от 1 года до 6 лет. Пакеты с шампунем, зубной пастой, стиральным порошком и мылом их родители будут получать раз в квартал.