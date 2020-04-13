​С доставкой на дом

Свежий выпуск
566
Елена Ульянкина

Карагандинка Айжан Байдельдинова воспитывает пятерых детей. В марте им привезли сразу 6 пакетов с молоком, крупами, пюре, кашами, маслом, макаронами и печеньем. Почему так много? Потому что продуктовые наборы выдавали сразу за 2 месяца.

– Я получила 2 пакета на одного ребенка, которому нет еще 3 лет, и 4 пакета – на второго, – уточняет Айжан Байдельдинова. – Срок годности продуктов я проверила. Все в порядке. Качеством и я, и мои дети довольны. Спасибо курьерам! Они донесли пакеты до подъезда, а дальше я сама. Да, мешки тяжелые. Но, насколько мне известно, беременным женщинам, инвалидам и пожилым людям продукты помогают донести до квартиры.

В Караганде продуктовые наборы положены 1 281 малышу из малообеспеченных и многодетных семей, получающих АСП. Их списки формирует городской отдел занятости и социальных программ. Он же контролирует процесс формирования и раздачи пакетов с кашами, крупами, печеньем, гематогеном и прочими необходимыми растущему организму продуктами.

– Договор с поставщиком мы заключили 26 февраля, после чего началась выдача продуктовых наборов, – говорит заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Караганды Бахытнур Талипова. – Сейчас производится выдача за январь и февраль – по 2 набора на каждого ребенка. По составу они разные. Людям продукты привозят домой. Никому никуда ходить не надо. Однако у нас есть такие получатели, у которых сменился телефон или адрес места жительства. Для них мы сейчас ищем другой вариант получения проднаборов. В любом случае они получат положенную по закону помощь. Их продуктовые наборы не пропадут.

Доставкой продуктовых наборов семьям, получающим АСП, занимается сеть супермаркетов «Аян». Серьезных проблем у курьеров нет. Правда, бывает тяжело доехать до клиента по дорогам, которые с приходом весны растаяли и которые никто не латает. Особенно тяжело пробираться по частному сектору, где нет асфальта.

– Мы стараемся не только довозить, но и доносить продуктовые наборы до квартиры, – уверяет менеджер отдела доставки сети супермаркетов «Аян» Данил. – Потому что они довольно тяжелые. Набор, положенный малышу до 3 лет, весит 4 кг, а пакеты для ребенка от 3 до 6 лет – почти 11 кг. Представьте, если у мамы один грудной ребенок и второй постарше, то ей надо забрать продукты весом 30 кг. Это очень тяжело. Насколько я знаю, в других областях малообеспеченные и многодетные забирают свои продуктовые наборы из торговых точек. Мы от такого варианта отказались, потому что понимаем, что людям будет неудобно.

Большинство малообеспеченных карагандинцев благодарят курьеров за их помощь. Сейчас, во время чрезвычайного положения и карантина, это особенно кстати. Одни вежливо говорят «спасибо», другие даже на чай зовут. Но доставщикам приходится отказываться – не положено, да и работы много, особенно сейчас, когда в Караганде из-за карантина по коронавирусу введены серьезные ограничения. Развоз проднаборов начинается в 8 часов утра и заканчивается в 10 часов вечера.

– Курьерам стало сложнее работать, потому что они должны соблюдать меры безопасности: быть в масках и перчатках, – объясняет менеджер отдела доставки. – В маске тяжелее дышать, особенно когда ты несешь на пятый этаж две увесистые коробки с продуктами. Но поблажек мы ни для кого не делаем. Безопасность – в первую очередь. Поэтому курьерам положено работать в масках и перчатках, не контактировать с клиентом, держать дистанцию. В общем, наши курьеры соблюдают все те же меры, что и работники супермаркетов.

Ежемесячно более 100 млн тенге выделяется на то, чтобы закупить продукты для малышей из малообеспеченных и многодетных семей Караганды. Во второй половине апреля нач­нется раздача проднаборов за март и гигиенических средств для детей от 1 года до 6 лет. Пакеты с шампунем, зубной пастой, стиральным порошком и мылом их родители будут получать раз в квартал.

Популярное

Все
В Центральном государственном музее РК прошла выставка уникальных экспонатов из коллекции Азата Акимбека
В Астане прошел I Республиканский конкурс среди киношкол «У каждого свой Годар»
В Алматы состоялись открытые соревнования на самые сложные трюки в полетах и скольжении среди лыжников и сноубордистов
Стали известны составы женских сборных Казахстана и мира, которые сыграют между собой в рамках первенства планеты, уже сегодня стартовавшего в Астане
Сбалансировать территориальное развитие
Горячий лед в Ташкенте
Турецкий опыт и совместная практика
«Сухой закон» в мокрый сезон
Будущее – за молодыми
Герой военных и мирных лет
Встречи по поводу
Стандарты геологоразведки
http⁄⁄Цифровое_здоровье.com
Биле, биле!
О развитии регионов
Еще одна весна
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Жизнь после смерти
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Есть статус - будут и достижения
Для востока страны тема приграничных районов, поднятая Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе выступления перед Парламентом, является горячей, больной
Цифровая иммерсивная выставка художников Италии откроется в Нацмузее РК
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Уникальные издания начала XX века, дошедшие до наших дней буквально в нескольких экземплярах, передают в музеи жители Павлодарской области. Так пожелтевшие страницы с арабской вязью, сохраненные как семейные реликвии и молчавшие сотни лет, открывают перед учеными новую информацию
Cпецпредставитель президента Франции Изабель Дюмон посетит Казахстан
Рассылку о повышении пенсий на 30-50% распространяют в Казнете
Давка на эскалаторе в Астане попала на видео: пострадал один человек
Какой будет погода в апреле для казахстанцев
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
На 8 лет посадили в тюрьму Кайрата Боранбаева и его подельников
Бибисара Асаубаева выиграла этап Гран-при в Нью-Дели
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей

Читайте также

О развитии регионов
Встречи по поводу
Будущее – за молодыми
Стандарты геологоразведки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]