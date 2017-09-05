Двукратный обладатель Кубка Гагарина и финалист прошлого сезона магнитогорский «Металлург» явно не ожидал, что со стартовых секунд клуб из Казахстана начнет действовать агрессивно. Но именно так и произошло: до середины первого периода «барсы» вполне могли открыть счет, но очень надежен был в воротах самый рослый вратарь КХЛ (рост 201 см) Василий Кошечкин. Отразив пару коварных бросков, он вселил уверенность в своих нападающих, а один из них – Мэтт Эллисон – на 16-й минуте и вовсе открыл счет.

Очень жаркой выдалась вторая двадцатиминутка. На 27-й минуте Оскар Осала в большинстве удвоил преимущество хозяев. Но спустя шесть минут уже Найджел Доус воспользовался удалением у россиян и отыграл одну шайбу.

Самым напряженным выдался заключительный период. «Сталевары» старались аккуратнее играть у своих ворот и в то же время стремились сделать задел хотя бы еще в одну шайбу, но не вышло. Казахстанская дружина прибавила в агрессии, имела нес­колько возможностей сравнять счет, но удалось это сделать лишь за две минуты до финальной сирены. Капитан астанинцев Найджел Доус вновь отлично сыграл при реализации численного преимущества и не только записал на свой счет дубль, но и перевел игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке победителя выявить не удалось, хотя «Магнитка» играла в формате «4 на 3» и даже «5 на 3», но наши защитники и вратарь выстояли. В итоге исход матча решился в серии буллитов. Причем команды на двоих 14 (!) раз использовали возможности выиграть встречу, но поразили ворота лишь 5 раз – хозяева точно пробили трижды, а гости дважды. В итоге россияне заработали 2 очка, а казахстанцы 1, что само по себе неплохо в игре со столь грозным соперником. Следующую игру «хищники» проведут уже сегодня в Уфе против местного «Салавата Юлаева».