С дублем, капитан!
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Аскар Бейсенбаев
Двукратный обладатель Кубка Гагарина и финалист прошлого сезона магнитогорский «Металлург» явно не ожидал, что со стартовых секунд клуб из Казахстана начнет действовать агрессивно. Но именно так и произошло: до середины первого периода «барсы» вполне могли открыть счет, но очень надежен был в воротах самый рослый вратарь КХЛ (рост 201 см) Василий Кошечкин. Отразив пару коварных бросков, он вселил уверенность в своих нападающих, а один из них – Мэтт Эллисон – на 16-й минуте и вовсе открыл счет.