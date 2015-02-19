С духовно-нравственных позиций Статьи 979

Грета СОЛОВЬЕВА, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК



В напряженной международной обстановке глобального кризиса очень важно реализовать идею сплоченности и единства, которая была инициирована нашим Президентом. Именно эта идея выдвинула Казахстан в ряд стран, которые могут служить замечательным образцом для других. Мы с волнением наблюдаем, что происходит сейчас в мире: раздоры, конфликты. Казахстан же остается островом желаемой стабильности, государственной и национальной безопасности. Это происходит благодаря тому, что Глава государства сумел теоретически разработать и осуществить, провести в жизнь концепт согласия и взаимопонимания. Прежде всего реализовать его в организации Ассамблеи народа Казахстана, проведении съездов лидеров мировых и традиционных религий.



Эта политика национального согласия предполагает диалог и взаимопонимание всех социальных слоев, всех этносов и конфессий. Поэтому и создается прочная политическая, социальная, экономическая, а самое главное – духовная база для единства и согласия этносов, населяющих Казахстан. Для нашего народа главным остается духовно-нравственная стабильность и безопасность. А это означает активное проведение в жизнь идей, которые были обоснованы и высказаны в трудах и посланиях Президента.



Что касается характеристик духовно-нравственного вектора развития, это прежде всего – межконфессиональный, межэтнический диалог, межэтническое согласие. В Казахстане не происходит межэтнических и особенно межконфессиональных конфликтов. Здесь налажен диалог между основными религиозными конфессиями – исламом, православием и другими. Это очень важная позиция, которую четко, последовательно, целенаправленно и эффективно проводит наш Президент.



Вторая очень важная духовно-нравственная позиция стабильности и безопасности нашей республики – это религиозно-светский диалог. В Казахстане сегодня формируется новая ментальность – религиозно-светская. Президент неоднократно подчеркивает, что мы живем в светском государстве и наша цель – совершенствовать формы государственно-конфессионального взаимодействия. В Казахстане, несмотря на то что статистические данные говорят о возрастании религиозной составляющей, определяющим остается светский вектор. Он направлен на понимание, что интересы государства, национальные интересы являются для казахстанцев приоритетными.



И третья позиция, а все они между собой связаны, это духовно-нравственное единение нашего общества, которое происходит благодаря политике Главы государства и позволяет противостоять вызовам внешнего характера, нависающим над миром. Это прежде всего угрозы экстремизма и терроризма. В борьбе с ними очень важными являются силовые методы пресечения определенных попыток экстремизма. Но все-таки основным и главным в этой нелегкой борьбе является формирование духовно-нравственных основ общества, в том числе образовательных программ, создание определенного климата неприятия экстремистских настроений. Поэтому понимание и разъяснение истинного значения религии, ее позитивного смысла имеет решающее значение в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом.



Политика, которую целеустремленно проводит наш Президент, носит не только страновой, но и международный характер, приобретает глобальное звучание. Она питает надежду на возможность разрешить противоречия, разногласия. На то, что есть вечные ценности, которые могут стать основой для диалога людей в предотвращении страшных конфликтов и войн, которым мы сегодня являемся свидетелями, очень переживая за судьбу мира и отдельных стран, где проливается кровь. Политика нашего Президента имеет очень мощный международный импульс. Помимо того, что Казахстан является островом надежды, образцом осуществления идей миролюбия, взаимосогласия и взаимопонимания, Глава государства постоянно выступает с новыми мирными инициативами. Казахстан уже подписал соглашение и является участником ЕАЭС. Тем самым выходит на новые международные рубежи, получает новые возможности воздействия на мировую геополитику и формирование мировой геополитической архитектоники. А это играет колоссальную позитивную роль в разрешении сложных международных проблем и коллизий.