С духовно-нравственных позиций

Статьи
979
Грета СОЛОВЬЕВА, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК

В напряженной международной обстановке глобального кризиса очень важно реализовать идею сплоченности и единства, которая была инициирована нашим Президентом. Именно эта идея выдвинула Казахстан в ряд стран, которые могут служить замечательным образцом для других. Мы с волнением наблюдаем, что происходит сейчас в мире: раздоры, конфликты. Казахстан же остается островом желаемой стабильности, государственной и национальной безопасности. Это происходит благодаря тому, что Глава государства сумел теоретически разработать и осуществить, провести в жизнь концепт согласия и взаимопонимания. Прежде всего реализовать его в организации Ассамблеи народа Казахстана, проведении съездов лидеров мировых и традиционных религий.

Эта политика национального согласия предполагает диалог и взаимопонимание всех социальных слоев, всех этносов и конфессий. Поэтому и создается прочная политическая, социальная, экономическая, а самое главное – духовная база для единства и согласия этносов, населяющих Казахстан. Для нашего народа главным остается духовно-нравственная стабильность и безопасность. А это означает активное проведение в жизнь идей, которые были обоснованы и высказаны в трудах и посланиях Президента.

Что касается характеристик духовно-нравственного вектора развития, это прежде всего – межконфессиональный, межэтнический диалог, межэтническое согласие. В Казахстане не происходит межэтнических и особенно межконфессиональных конфликтов. Здесь налажен диалог между основными религиозными конфессиями – исламом, православием и другими. Это очень важная позиция, которую четко, последовательно, целенаправленно и эффективно проводит наш Президент.

Вторая очень важная духовно-нравственная позиция стабильности и безопасности нашей республики – это религиозно-светский диалог. В Казахстане сегодня формируется новая ментальность – религиозно-светская. Президент неоднократно подчеркивает, что мы живем в светском государстве и наша цель – совершенствовать формы государственно-конфессионального взаимодействия. В Казахстане, несмотря на то что статистические данные говорят о возрастании религиозной составляющей, определяющим остается светский вектор. Он направлен на понимание, что интересы государства, национальные интересы являются для казахстанцев приоритетными.

И третья позиция, а все они между собой связаны, это духовно-нравственное единение нашего общества, которое происходит благодаря политике Главы государства и позволяет противостоять вызовам внешнего характера, нависающим над миром. Это прежде всего угрозы экстремизма и терроризма. В борьбе с ними очень важными являются силовые методы пресечения определенных попыток экстремизма. Но все-таки основным и главным в этой нелегкой борьбе является формирование духовно-нравственных основ общества, в том числе образовательных программ, создание определенного климата неприятия экстремистских настроений. Поэтому понимание и разъяснение истинного значения религии, ее позитивного смысла имеет решающее значение в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом.

Политика, которую целеустремленно проводит наш Президент, носит не только страновой, но и международный характер, приобретает глобальное звучание. Она питает надежду на возможность разрешить противоречия, разногласия. На то, что есть вечные ценности, которые могут стать основой для диалога людей в предотвращении страшных конфликтов и войн, которым мы сегодня являемся свидетелями, очень переживая за судьбу мира и отдельных стран, где проливается кровь. Политика нашего Президента имеет очень мощный международный импульс. Помимо того, что Казахстан является островом надежды, образцом осуществления идей миролюбия, взаимосогласия и взаимопонимания, Глава государства постоянно выступает с новыми мирными инициативами. Казахстан уже подписал соглашение и является участником ЕАЭС. Тем самым выходит на новые международные рубежи, получает новые возможности воздействия на мировую геополитику и формирование мировой геополитической архитектоники. А это играет колоссальную позитивную роль в разрешении сложных международных проблем и коллизий.

Популярное

Все
Чтобы половодье не застало врасплох
За знаниями – на Skills Enbek
В лидерах «Кайрат» и «Астана»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Сегодня нужна только победа
Вновь на пьедестале!
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Новый облик старой улицы
В стране создается политическая система, устойчивая к любым вызовам и угрозам
Распоряжение Главы государства о Нукенове А.Н.
Распоряжение Главы государства о Кульшманове К. А.
Распоряжение Главы государства о Шайназаровой А.Б.
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Путь творчества – путь новаторства
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Урожай со школьной грядки
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
В борьбе с финансовыми пирамидами
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
ИИ в законе
Гвардейцы поздравили фронтовика
Глава государства посетил праздничный концерт
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Зачем перекрывают республиканские автострады?
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Новый облик старой улицы
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард …
Вновь на пьедестале!
В поселке Жезкент Бородулихинского района прошел турнир по …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]