С думой о ближнем

Партия российской вакцины «Спутник V» приобретена по инициативе главы православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Без малого 11 тыс. доз обоих компонентов будет достаточно, чтобы привить от инфекции 5 400 жителей города.

Препарат поступил в Медицинский центр имени святителя Луки и будет передан представителям акимата Алматы. Накануне этого события Викарий Алматинской епархии, епископ Талдыкорганский Нектарий в очередной раз озвучил позицию Русской православной церкви по отношению к вакцинации от COVID-19. Он отметил, что в период пандемии верующие час­то обращаются в храмы в поиске ответа на вопрос о допустимости вакцинации в канонах веры.

– COVID-19 унес жизни многих людей и существенно расстроил жизнь стран и народов, – отметил отец Нектарий. – Глубокой благодарности и уважения заслуживают ученые и врачи, которые предпринимают значительные усилия для преодоления последствий и предупреждения дальнейшего распространения заболевания. В качестве одной из мер борьбы специалисты предложили вакцинацию. Сегодня, как и в прошлом, благодаря достижениям медицинской науки, в том числе вакцинопрофилактике, стало возможным предупреждение многих болезней, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

Представитель духовенства отметил, что сегодня продолжаются тяжелые испытания коронавирус­ной инфекцией, с какими наше общество до сих пор не сталкивалось, но выход из такого положения есть, и он очевиден. Многие известные эпидемии, замечает священнослужитель, сошли на нет после применения вакцин.

В мае этого года в Сретенской духовной академии Москвы сос­тоялся «круглый стол» по обсуждению темы вакцинации и этических проблем в свете православного вероучения. Тогда эксперты и представители православной общественности пришли к мнению, что выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека. Но распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста», недопустимо и греховно, равно как и конспирологические утверждения о якобы тайном чипировании человечества, произведенном посредством прививки.

По личному мнению представителя РПЦ, вакцина сохранит здоровье горожан и укрепит их физически. Сторонники всех ведущих мировых религий солидарны в том, что верующие, отказываясь от вакцинации, должны прежде подумать не о себе, а об окружающих, так как в любом вероучении существует понятие ответственности за близких.