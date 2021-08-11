С думой о ближнем

Людмила Гордеева

Партия российской вакцины «Спутник V» приобретена по инициативе главы православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Без малого 11 тыс. доз обоих компонентов будет достаточно, чтобы привить от инфекции 5 400 жителей города.

Препарат поступил в Медицинский центр имени святителя Луки и будет передан представителям акимата Алматы. Накануне этого события Викарий Алматинской епархии, епископ Талдыкорганский Нектарий в очередной раз озвучил позицию Русской православной церкви по отношению к вакцинации от COVID-19. Он отметил, что в период пандемии верующие час­то обращаются в храмы в поиске ответа на вопрос о допустимости вакцинации в канонах веры.

– COVID-19 унес жизни многих людей и существенно расстроил жизнь стран и народов, – отметил отец Нектарий. – Глубокой благодарности и уважения заслуживают ученые и врачи, которые предпринимают значительные усилия для преодоления последствий и предупреждения дальнейшего распространения заболевания. В качестве одной из мер борьбы специалисты предложили вакцинацию. Сегодня, как и в прошлом, благодаря достижениям медицинской науки, в том числе вакцинопрофилактике, стало возможным предупреждение многих болезней, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

Представитель духовенства отметил, что сегодня продолжаются тяжелые испытания коронавирус­ной инфекцией, с какими наше общество до сих пор не сталкивалось, но выход из такого положения есть, и он очевиден. Многие известные эпидемии, замечает священнослужитель, сошли на нет после применения вакцин.

В мае этого года в Сретенской духовной академии Москвы сос­тоялся «круглый стол» по обсуждению темы вакцинации и этических проблем в свете православного вероучения. Тогда эксперты и представители православной общественности пришли к мнению, что выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека. Но распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста», недопустимо и греховно, равно как и конспирологические утверждения о якобы тайном чипировании человечества, произведенном посредством прививки.

По личному мнению представителя РПЦ, вакцина сохранит здоровье горожан и укрепит их физически. Сторонники всех ведущих мировых религий солидарны в том, что верующие, отказываясь от вакцинации, должны прежде подумать не о себе, а об окружающих, так как в любом вероучении существует понятие ответственности за близких.

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Казахстан и Россия: литературный диалог
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне
Пора подводить итоги
Завершился концертный тур «Халық әуені»
На пляже развернулась «школа выживания»
Базовый навык современного пользователя
Дети спасают планету
Высокий уровень стратегического диалога
«Almaty Superski» станет примером ответственного развития горного туризма
Новые технологии ускоряют процессы
Алтай – колыбель тюркского мира
К транспарентности и цифровому контролю
Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников
За безопасность и комфорт
Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными
Кумыс из Оркендеу
Школьные годы чудесные
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]