​С думой о завтрашнем дне

Президент страны Нурсултан Назарбаев, как всегда, поступил мудро и дальновидно.

Как отметил Аскар Мырзахметов, в этом случае у государства появилась возможность провести полную инвентаризацию земельного фонда и составить необходимую информационную базу. Думается, тогда и вопросов у населения страны в будущем окажется гораздо меньше.

Вместе с тем не нужно забывать о том, что простаивающая земля не приносит дохода. Она должна работать на благо народа. Нашим аграриям следует задуматься. Крестьяне просто должны проанализировать свои возможности и излишек земли вернуть государству. К примеру, я каждый свой гектар земли из 20 имеющихся стараюсь использовать по назначению, оставив лишь ту часть, которая нужна мне для работы. Остальное вернул государству. Важно понять одно: если земля будет использоваться более эффективно, от этого только все выиграют: и крестьяне, и государство.