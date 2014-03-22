С двойным размахом

Общество
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На первой состоялось театрализованное представление-пролог «Шуағын шашқан Наурыз!» с участием творческих коллективов учреждений культуры, акмолинской Ассамблеи народа Казахстана и учебных заведений. Как всегда, весьма насыщенной была программа празднования, включавшая немало новинок, в частности от Молодежного ресурсного центра – «Баур­сак-шоу» – шуточное состязание по поеданию баурсаков, акция «Домбыра party» с участием творческой молодежи и установкой «фотостены», на фоне которой могли сфотографироваться все желающие.

Конечно же, гвоздем программы стало театрализованное представление, в котором было задействовано более тысячи человек и в их числе беркутчи, всадники на лошадях и верблюдах. Собравшихся поздравил аким области Косман Айт­мухаметов. В 17 юртах горожан ждало праздничное угощение с традиционным наурыз-коже. Особыми гостями, наряду с ветеранами и почетными гражданами города, стали представители социально незащищенных слоев населения. По традиции в дни празднования Наурыз мейрамы благотворительные акции прошли во всех детдомах и медико-социальных учреждениях области. 

К Наурызу были приурочены праздничные новоселья, которые справили многие акмолинцы. К примеру, в Кокшетау ключи от квартир в новом 45-квартирном доме в микрорайоне «Васильковский», сданном по программе «Доступное жилье», получили очередники. А в новом здании коттедж­ного типа новоселами стали члены областного общества инвалидов. Здесь будут открыты швейный цех, мастерская по ремонту техники, парикмахерская и магазин для обслуживания инвалидов по льготным ценам, тут уже трудоустроены семь человек. В этот день гостеприимно распахнули двери новые детсады в Степногорске, селах Приречное и Караоткель Целиноградского района, а в Атбасаре вместе с детским садом был открыт и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Чингиз ТАШЕНОВ,
Акмолинская область

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