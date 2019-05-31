​С двухколесными друзьями

Нам, конечно, больше интересны страсти, так или иначе связанные со спортсменами из Казахстана или выступающими за наши клубы иностранцами. В воспетом в песнях и вестернах американском штате Калифорния, например, прошла трехдневная гонка Amgen Tour of California, в которой выступили 16 женских команд. Победительницей первого этапа стала Анна ван дер Брегген (Нидерланды, команда Boels-Dolmans Cycling Team), следом за ней финишировали итальянка Элиза Бальзамо из Valcar Cylance Cycling и кубинка Арленис Сьерра из Astana Women’s Team.

Второй этап (индивидуальная гонка с раздельным стартом) особых успехов казахстанской команде не принес. А вот на треть­ем, заключительном, Арленис Сьерра финишировала второй после Элизы Бальзамо. И вот итог трехдневных испытаний: в генеральной классификации победу одержала Анна ван дер Брегген, а Арленис Сьерра заняла 18-е место. На 23-й итоговой позиции оказалась колумбийка Бланка Лилиан Морено из Astana Women’s Team.

А затем наша женская команда выступила на Украине в одно­дневной гонке Chabany Race WE. Первой на финиш дистанции 98,8 км примчалась представительница женской «Астаны» украинка Ольга Шекель. Она же, представляя на этот раз свою Житомирскую область, впервые стала бронзовой медалисткой чемпионата Украины в групповой гонке на 90 км.

В то же время в Китайском Тайпее проходил международный турнир на треке Taiwan Cup. В копилке команды Казахстана – две золотые медали, одна серебряная и две бронзовые. На высшую ступеньку пьедестала почета в командном спринте поднялись Максим Налетов,

Сергей Пономарев и Андрей Чугай. Первое место Сергей Пономарев завоевал и в кейрине. В этом же виде программы Андрей Чугай был удостоен медали бронзового достоинства. В мужском спринте Сергей Пономарев получил «сереб­ро», а Максим Налетов замкнул тройку лучших.

По сообщению сайта Национального олимпийского комитета РК, казахстанец Кирилл Казанцев завоевал золотую медаль в маунтинбайке на прошедшем в Яватахами (Япония) I этапе Asia Mountain Bike series. Другой представитель нашей страны Адиль Шакиров стал четвертым. Кирилл финишировал первым, преодолев дистанцию в 30,1 км за 1 час 27 мин. 06,68 сек. Средняя скорость победителя во время прохождения нелегкой дистанции составила 20 км/час. Второе и третье места заняли представители страны – хозяйки соревнований – японцы Кохеи Маеда и Йошитака Накахара. Время финишировавшего за ними Адиля Шакирова – 1:28.41,65.