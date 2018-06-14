С дюжиной наград

Как сообщает kazathletics.kz, борьбу за награды вели более 300 спорт­сменов из Таджикистана, Кыргызстана, Малайзии, Казахстана и Узбекистана. Наши молодые земляки 12 раз поднимались на различные ступеньки пьедестала почета. В их активе 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.

Побед добились Артем Саблин (110 м с барьерами, ЮКО), Роксана Оспанова (100 м с/б, Павлодар), Диа­на Айдосова (ходьба на 10 000 м, Алматы) и Ирина Эктова (тройной прыжок, СКО). Обладателями наг­рад серебряного достоинства стали алматинцы Алексей Гусаров (1 500 м) и Виталий Терехин (ходьба на 10 000 м), южноказах­станцы Александр Пудовинников (400 м с/б) и Антон Боднар (прыжки в высоту), североказахстанка Светлана Кузнецова (400 м с/б) и Регина Рыкова из ЮКО (ходьба на 10 000 м). «Бронза» досталась Саиду Сулайманову (1 500 м, ЮКО) и Денису Соколову (прыжки в высоту, Караганда).