С фокусом на село

В организованном вчера в Таразе мероприятии приняли участие председатель НДПП «Ауыл» Али Бектаев, кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК, областных, городских и районных маслихатов, баллотирующиеся по партийным спискам и одномандатным округам, сельскохозяйственные кооперативы и сельчане.

Первое мероприятие в рамках агитационной работы было организовано в Жамбылском регионе, так как основой программы партии и ее принципиальной позицией является поддержка, развитие села, решение социальных проблем сельского населения. Один из способов – развитие сельских кооперативов. А кооперативная модель, реализованная по поручению Президента в Жамбылской области, считается одной из лучших в Казахстане.

В ходе встречи председатель партии Али Бектаев выступил с докладом, в котором раскрыл и определил основные направления и темы агитационной кампании, в числе которых – системная поддержка отечественных сельхозтоваропроизводителей, укрепление казахстанских сел, обеспечение благополучия казахстанцев, снижение продовольственной инфляции.

На слете также выступили кандидаты от НДПП «Ауыл» в Мажилис и в областные маслихаты.