С футбольным кумиром Пеле простились в Бразилии (фото)

Общество
92

Прошла уникальная церемония прощания с легендой.

Фото: Sports.ru

В Бразилии простились с легендой мирового футбола Пеле. К стадиону Сантос Урбано Кальдейра выстроились длинные очереди желающих отдать дань уважения королю футбола, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.

Эдсон Арантиш ду Насименту Пеле скончался в минувший четверг после продолжительной борьбы с раком. При жизни он был объявлен национальным достоянием Бразилии. После его смерти объявили трехдневный траур, а в понедельник на стадионе его родного клуба "Сантос" прошла уникальная церемония прощания.

Сначала гроб с телом Пеле из больницы доставили на стадион "Сантоса".


Процессию встретили фанаты с файерами и петардами.

На стадионе ждал огромный баннер: "Да здравствует король!". Он был вывешен на одной из трибун.

Гроб с телом Пеле нес Эрдиньо, сын Пеле.

Стадион украсили цветами, венками и баннерами.

Попрощаться с Пеле пришла супруга футболиста, его третья жена Марсия Аоки, на которой он женился в июле 2016 года и мать Пеле, которой уже 100 лет.

Также на похороны пришли президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес и президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит.

Популярное

Все
Учителей со стажем 30 и более лет освободили от тестирования в Казахстане
Синоптики предупредили об усилении ветра и скользких дорогах
С футбольным кумиром Пеле простились в Бразилии (фото)
Токаев подписал закон о сохранении и воспроизводстве казахских пород собак
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Труп таксиста с 37 ножевыми ранениями нашли в Талгарском районе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Социальная сфера: скорость преобразований может быть еще выше, но...
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
В Алматинской области ученики построенной за 1,6 млрд тенге школы третий год учатся онлайн
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Новым уполномоченным по правам человека в Казахстане стал Артур Ластаев
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК
Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Родные пропавшего иностранца нашли его спустя 26 лет в Казахстане
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Два комитета хотят упразднить в МВД
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
Коммунальная ломка
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК

Читайте также

Общество
Учителей со стажем 30 и более лет освободили от тестировани…
Общество
Синоптики предупредили об усилении ветра и скользких дорогах
Общество
В Актау открыли первый цех по изготовлению лянги
Общество
Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Казахстане …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]