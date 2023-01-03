С футбольным кумиром Пеле простились в Бразилии (фото)

Фото: Sports.ru

В Бразилии простились с легендой мирового футбола Пеле. К стадиону Сантос Урбано Кальдейра выстроились длинные очереди желающих отдать дань уважения королю футбола, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.

Эдсон Арантиш ду Насименту Пеле скончался в минувший четверг после продолжительной борьбы с раком. При жизни он был объявлен национальным достоянием Бразилии. После его смерти объявили трехдневный траур, а в понедельник на стадионе его родного клуба "Сантос" прошла уникальная церемония прощания.

Сначала гроб с телом Пеле из больницы доставили на стадион "Сантоса".



Процессию встретили фанаты с файерами и петардами.

На стадионе ждал огромный баннер: "Да здравствует король!". Он был вывешен на одной из трибун.

Гроб с телом Пеле нес Эрдиньо, сын Пеле.

Стадион украсили цветами, венками и баннерами.

Попрощаться с Пеле пришла супруга футболиста, его третья жена Марсия Аоки, на которой он женился в июле 2016 года и мать Пеле, которой уже 100 лет.

Также на похороны пришли президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес и президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит.