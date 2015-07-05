С гордостью за страну и столицу

Тысячи жителей и гостей столицы собрались на площади этномемориального комплекса "Атамекен". Звуки военного марша в исполнении духового оркестра Службы государственной охраны и патриотические композиции подчеркивали особую праздничную атмосферу. Церемония поднятия Государственного флага по традиции стала официальным началом празднования Дня столицы, программа которого и нынче обещает стать яркой и незабываемой.Президент в приветственном обращении отметил, что каждый раз при поднятии Государственного флага и звуках гимна всех казахстанцев охватывают особые волнительные чувства – гордости за наши общие успехи, уверенную поступь независимой страны.– Особенно остро это ощущается при поднятии главного Государственного флага в столице страны. Сегодня этот стяг для всего мира – символ успешного государства и нашего национального единства. На казахстанском флаге изображено солнце, под которым, как и под вечным небом, находится наша родная Великая степь.По словам Лидера нации, флаг стал знаком единства народа и сплоченности, и вскоре он украсит Всемирную выставку "ЭКСПО-2017".– Верю, что поднятие флага не раз ознаменует победы страны на предстоящих Олимпийских играх и других спортивных баталиях. Флаг каждодневно напоминает всем нам, что нужно беречь и укреплять нашу государственность, – сказал Нурсултан­ Назарбаев.В рамках церемонии Глава государства – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан вручил офицерские погоны 12 выпускникам – отличникам Военного института сухопутных войск Министерства обороны, Военного института Национальной гвардии Министерства внутренних дел и Военного института Комитета национальной безопасности РК.Напомним, что традиция чествовать в канун Дня столицы лучших выпускников военных вузов страны зародилась в 2009 году. В настоящее время эти офицеры успешно проходят службу в различных воинских подразделениях Министерства обороны, внося свой вклад в дело укрепления армии.Обращаясь к молодым офицерам со словами напутствия, Глава государства напомнил им, что теперь они вступают на новую почетную и ответственную дорогу, а звание офицера ко многому обязывает.– Безупречное исполнение офицерского долга требует мужества, высоких моральных качеств, дисциплины и стойкости. Воспитание молодых воинов, ваших младших братьев, забота о них постоянно должны быть вместе с вами. Для этого вам следует обладать высокими человеческими качествами. Нурсултан Назарбаев добавил также, что история казахской земли богата на ратные подвиги своих сыновей, и совсем недавно мы чествовали ветеранов в связи с 70-летием Великой Победы.Ежегодная церемония поднятия Государственного флага, по словам Президента, дает старт мероприятиям, посвященным Дню столицы.– Астана – результат общего труда и вдохновения всех граждан нашей страны. Они из разных концов нашей республики прибыли сюда, чтобы построить родную столицу, которой гордится весь Казахстан и весь мир. Поэтому День столицы – праздник, близкий каждому казахстанцу, каждой семье. В этом городе с удвоенной силой бьется пульс времени. Сегодня перед ним стоят еще более высокие цели. Это задачи, которые двигают нашу страну на новые высоты. Отмечая этот замечательный праздник, мы чествуем трудолюбие и упорство, силу нашего народа, – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства поздравил всех выпускников высших военных учебных заведений республики.– Это особенно радостный день для молодых офицеров. Вы много работали, трудились, боролись за право достичь этой цели и победили. Вы решили посвятить свою жизнь военному делу. Служить своей Родине – нелегкая задача, и не каждому она под силу. Следует использовать полученные знания для служения своей стране, приносить пользу обществу, своим семьям, обеспечивать сохранение единства в народе, – сказал Президент, поздравив всех казахстанцев с наступающим Днем столицы, пожелав благополучия в каждом доме.В свою очередь вчерашние курсанты, а сегодня лучшие выпускники – молодые офицеры с едва скрываемым волнением выражали благодарность и готовность служить Родине честно и беззаветно.По признанию выпускника Военного института сухопутных войск Министерства обороны РК Ратбека Мурата, получение офицерских погон из рук Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Казахстана для него сравнимо с полетом в космос. Также из рук Президента РК Нурсултана Назарбаева лейтенантские погоны получили выпускники Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Айдар Назарбеков, Абылай Бралин и Мирхатбек Смаилов.Среди тех, для кого этот день станет незабываемым значимым событием в жизни, и выпускница Карагандинской академии МВД им. Б. Бейсенова Мархабат Искакова. По ее словам, тот факт, что погоны ей вручил сам Глава государства, это большое счастье и одновременно огромная ответственность.– Это событие навсегда останется в нашей памяти и будет для нас стимулом к дальнейшей службе. Обещаем, что приложим все свои усилия, чтобы оправдать оказанную нам честь получить лейтенантские погоны из рук Президента и доверие стоять на защите Отечества, – заверил выпускник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Абылай Бралин.В продолжение церемонии 13 выпускников – отличников получили погоны, впервые в нынешнем году, из рук министра обороны РК Имангали Тасмагамбетова. Это не только выпускники казахстанских военных учебных заведений – Военного института Сухопутных войск, Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, Кадетского корпуса МО РК, но и зарубежных: Житомирского военного института им. С. Королева Национального авиационного университета, Военно-воздушной академии им. профессора Н. Жуковского и Ю. Гагарина.Следует отметить, что в текущем году Вооруженные силы РК пополнили военнослужащие-выпускники зарубежных военных учебных заведений: Военной академии Сухопутных войск США г. Вест-Пойнта, Ярославского высшего зенитно-ракетного училища ПВО, Пензенского артиллерийского инженерного института им. Н. Воронова, Военной академии Сухопутных войск г. Дэхрадуна (Индия), Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. Васильевского (г. Смоленск), Военного университета г. Москвы, Военной академии Великобритании Сэндхерст, Военного училища Сухопутных войск ВС Турции г. Анкары, Национального университета обороны Украины, Военной академии механизированной пехоты НОАК КНР (г. Шицзяджуань), Академии Генерального штаба Бундесвера (г. Гамбург).Обучение казахстанских курсантов за рубежом проводится с момента образования Вооруженных сил РК. Только за последние три года зарубежные военные учебные заведения окончили почти 400 курсантов, из них в 2013-м – 66, в 2014-м – 226, в 2015-м – 90 человек. При этом порядка 150 военнослужащих из других стран проходят обучение в военных учебных заведениях Казахстана.