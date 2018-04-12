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​С грантом – в Америку!

Женис Байтурин, Актобе

Автор проекта – ученица 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математичес­кого направления из Актобе Яна Горнбахер. Ее работа направлена на решение проблемы общения глухонемых людей – она так и называется: «Международный круг общения». Изобретение юной казахстанки оказалось в ряду 25 наилучших идей на международном симпозиуме в Вермонте, организованном колледжем Мальборо. Тем самым Яна выиграла грант для обучения в этом престижном учебном заведении США.

В чем же суть проекта? Визуально он представляет собой один большой круг, состоящий из 12 кругов малого диаметра и стрелкой по центру. В каждом круге изображены рисунки, буквы и цифры, которые имеют определенное значение. К примеру, цвета обозначают громкость голоса, части лица – эмоции, гео­метрические фигуры – местоимения, животные – какое-либо действие. В кругу есть даже знаки препинания, обозначенные в виде цветков. При правильном сопоставлении данный механизм выстраивает необходимую комбинацию, помогая людям с нарушением слуха и речи грамотно и полноценно донести свою мысль. К кругу прилагается сборник символов с их значениями.

По словам Яны, вдохновение к ней пришло из учебника су-джок-терапии. Ведь данное направление в медицине подразумевает собой диагностику всех органов через определенные точки на ладони и стопе человека.

Сейчас ученица НИШ Актобе работает над созданием мобильной версии своего проекта, чтобы сделать его более доступным и удобным в применении.

– Я мечтаю внести свою лепту в развитие международных отношений и политической культуры Казахстана, – говорит Яна Горнбахер. – Самое главное – верить в себя и свой успех.

И, безусловно, разработка данного проекта и поступление в престижный колледж Мальборо станет первым и значимым шагом в осуществлении ее мечты.

Стоит отметить, что в региональной Назарбаев Интеллектуальной школе для развития творческого потенциала учащихся в образовательной, научно-исследовательской сферах действуют кружки по самым разным направлениям, в том числе и по робототехнике. Среди учеников немало победителей конкурсов как регионального, так и респуб­ликанского, международного уровней. По словам представителя НИШ Данагуль Дарисовой, у юных проектировщиков много удивительных идей. И один из примеров тому – уникальная работа Яны Горнбахер. 

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