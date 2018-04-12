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С грантом – в Америку!
Женис Байтурин, Актобе
Автор проекта – ученица 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления из Актобе Яна Горнбахер. Ее работа направлена на решение проблемы общения глухонемых людей – она так и называется: «Международный круг общения». Изобретение юной казахстанки оказалось в ряду 25 наилучших идей на международном симпозиуме в Вермонте, организованном колледжем Мальборо. Тем самым Яна выиграла грант для обучения в этом престижном учебном заведении США.