С грядки – на прилавок 549 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

В минувшие выходные фермеры и крестьяне из 16 районов Жетысу открыли в областном центре традиционный ярмарочный сезон, который продлится до первых зимних холодов. Несмотря на дождливую погоду, тысячи талдыкорганцев пришли на центральную улицу Тауелсиздик отовариться свежими мясом, рыбой, овощами-фруктами, молочными изделиями и другими продуктами.

Аграрии завезли в город свыше 320 тонн продукции на сумму 94 млн тенге. Бойкая торговля началась ранним утром, а уже к обеду мало что оставалось на прилавках. Покупателей приятно удивляли не только низкие цены, но и широкий ассортимент товаров.

Как и все последние годы, торговые места здесь предоставляются бесплатно, взамен сельчане обязуются продавать свою продукцию дешевле, чем на городских рынках. Причем вопрос ценообразования поставлен на жесткий контроль властей. Не случайно проинспектировать работу расширенной ярмарки пришли сразу два заместителя акима Алматинской области – Махаббат Бигельдиев и Серикжан Бескемпиров.

По их словам, организация торговли без посредников выгодна как городским жителям, так и сельхозтоваропроизводителям, для которых Талдыкорган – самый близкий и привлекательный рынок сбыта. Сельхозярмарки стали важным инструментом, способствующим снижению инфляции и обеспечению продовольственной безопасности.

К слову, во всех районах и городах Алматинской области с целью стабилизации цен на товары и услуги созданы оперативные штабы, ведется мониторинг торговых предприятий. В эту работу включились и представители СПК «Жетысу», Алматинского областного филиала АО «КазАгроМаркетинг», территориального Комитета по антимонопольной политике.

В первую очередь под контроль взята стоимость социально значимых продуктов, школьных принадлежностей и лекарств. В случае необоснованного повышения цен местные жители могут обратиться в оперативные штабы по телефонам доверия, открыта «горячая линия», жалобы принимаются и в онлайн-режиме через WhatsApp.



