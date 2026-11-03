С грядки – на прилавок

На территории рынка «Айша сити» введен в эксплуатацию павильон «Алмалы өнімдері», построенный специально для местных сельхозтоваропроизводителей.
Здесь можно купить мясо, молоко и молочные изделия, овощи, фрукты и другие продукты по ценам ниже рыночных на 10–15%. Словом, для горожан открылась постоянно действующая продовольственная ярмарка, где они могут отовариться напрямую (без надбавок посредников-перекупщиков).
Поздравив жителей Конаева с открытием павильона, аким Алматинской области Чингис Аринов отметил, что данный проект направлен на развитие агропромышленного комплекса региона, снижение инфляции и обеспечение продовольственной безопасности. Организация торговли без посредников выгодна и горожанам, и фермерам из близлежащих сельских районов.
По данным местных властей, аграрный сектор остается основным драйвером региональной экономики. По объему выпуска сельскохозяйственной продукции регион занимает второе место в республике.
– Важно не только наращивать темпы развития растениеводства и животноводства, но и строить овощехранилища, обеспечить прямую доставку продовольствия до потребителей, – подчеркнул аким области. – В нынешнем Послании Главы государства поставлена задача по совершенствованию системы хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, оптимизации логистических цепочек и устранению необоснованного посредничества. Новый павильон полностью соответствует указанным целям.
Объект возведен за счет частных инвестиций, торговые места соответствуют санитарным требованиям и стандартам.
К слову, еще пару лет назад состояние рынков Конаева, в том числе «Айша сити», вызывало острую критику со стороны местных жителей. К тому же на улицах областного центра в нарушение общественного порядка процветала стихийная торговля. Торговцы оставляли после себя мусор, их наказывали штрафами, однако ситуация не улучшалась.
С тех пор проведена работа по благоустройству ряда городских базаров. В частности, в «Айша сити» построены 30 крытых павильонов, в которых предоставлены специальные торговые места уличным коммерсантам. Это позволило упорядочить стихийную торговлю.
Главная задача местных властей – придать Конаеву облик чистого, респектабельного города. С этой целью разбиваются клумбы, устанавливаются скамейки, асфальтируются дворы, тротуары, ведется озеленение.