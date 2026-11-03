С грядки – на прилавок

фото пресс-службы облкакимата Алматинской области

Здесь можно купить мясо, молоко и молочные изделия, овощи, фрукты и другие продукты по ценам ниже рыночных на 10–15%. Словом, для горожан открылась постоянно действующая продовольственная ярмарка, где они могут отовариться напрямую (без надбавок посредников-перекупщиков).



Поздравив жителей Конаева с открытием павильона, аким Алматинской области Чингис Аринов отметил, что данный проект направлен на развитие агропромышленного комплекса регио­на, снижение инфляции и обеспечение продовольственной безопасности. Организация торговли без посредников выгодна и горожанам, и фермерам из близлежащих сельских районов.

По данным местных властей, аграрный сектор остается основным драйвером региональной экономики. По объему выпуска сельскохозяйственной продукции регион занимает второе место в республике.



– Важно не только наращивать темпы развития растениеводства и животноводства, но и строить овощехранилища, обеспечить прямую доставку продовольствия до потребителей, – подчерк­нул аким области. – В нынешнем Пос­лании Главы государства поставлена задача по совершенствованию системы хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, оптимизации логистических цепочек и устранению необоснованного посредничества. Новый павильон полностью соответствует указанным целям.



Объект возведен за счет частных инвестиций, торговые места соответствуют санитарным требованиям и стандартам.

К слову, еще пару лет назад состоя­ние рынков Конаева, в том числе «Айша сити», вызывало острую критику со стороны местных жителей. К тому же на улицах областного центра в нарушение общественного порядка процветала стихийная торговля. Торговцы оставляли после себя мусор, их наказывали штрафами, однако ситуация не улучшалась.



С тех пор проведена работа по благоустройству ряда городских базаров. В частности, в «Айша сити» построены 30 крытых павильонов, в которых предоставлены специальные торговые места уличным коммерсантам. Это позволило упорядочить стихийную торговлю.



Главная задача местных властей – придать Конаеву облик чистого, рес­пектабельного города. С этой целью разбиваются клумбы, устанавливаются скамейки, асфальтируются дворы, тротуары, ведется озеленение.