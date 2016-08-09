С ходом строительства паромного комплекса в порту Курык ознакомился Премьер-Министр
Премьер-Министр РК Карим Масимов ознакомился с ходом строительства паромного комплекса в порту Курык, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт pm.kz.
Президент АО "НК "Қазақстан темір жолы" Аскар Мамин доложил Премьер-Министру о ходе строительства комплекса, в который входят паромная переправа и железнодорожная линия Боржакты – Ерсай.
Проект реализуется в рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" в Мангистауской области и является стратегически важным для повышения транзитного потенциала Казахстана через порты Каспийского моря.
Планируемая мощность комплекса предусматривает обработку до 4 млн тонн груза в год: нефтепродуктов, зерна, химикатов, удобрений.
Строительство паромного комплекса в порту Курык началось в апреле 2015 года. В июне 2015 года было открыто рабочее движение для доставки строительных грузов по железнодорожной линии Боржакты – Ерсай.
В конце 2016 года планируется ввести в эксплуатацию объекты первого пускового комплекса. Возведение объектов второго пускового комплекса запланировано на 2017 год.
Завершение строительства паромного комплекса и его соединение с железнодорожной линией Боржакты – Ерсай, ведущей к объектам береговой инфраструктуры вблизи порта Курык, обеспечат мультимодальную транспортировку груза, что в свою очередь существенно увеличит транзитный грузопоток и повысит экспортный потенциал республики.
К 2020 году объем казахстанского экспорта, по прогнозам Министерства по инвестициям и развитию РК, увеличится с $13,8 до $16,5 млрд.