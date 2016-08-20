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​С хорошим почином
Юрий МАКАРОВ

В четвертьфинале казахстанско-венгерскому дуэту будут противостоять победительницы еще одного матча второго круга. Это будут либо Саня Мирза (Индия) и Барбора Стрыцова (Чехия), либо американки Кристина Смакхэйл – Мария Санчес.

Праздник для всех

В Казахстане готовятся отметить День спорта, который проходит каждый год в третье воскресенье августа. Интересная и разнообразная программа подготовлена для жителей Алматы. Во-первых, по дорогам мегаполиса прокатятся участники третьей ежегодной профессиональной велогонки для любителей Tour of World Class Almaty 2016. А это тысяча человек, зарегистрировавшихся первыми. Эта гонка – для всех желающих, дистанция для взрослых – 30 км, для детишек в возрасте до 14 лет – 14 км.

Во-вторых, на стадионе «Авиатор» в честь Дня спорта состоится целый спортивно-развлекательный праздник. Желающие смогут посоревноваться в таких любимых и доступных видах, как мини-футбол, волейбол, армрестлинг, гиревой спорт, дартс, принять участие в казахских национальных играх. Здесь же настоящие спортсмены и учащиеся детских спортивных школ предстанут перед горожанами с показательными выступлениями.

Разведка боем

Два заключительных матча на Кубке Lada 2016 в Тольятти хоккеис­ты астанинского «Барыса» сыграли с «Автомобилистом» из Екатеринбурга и «Югрой» из Ханты-Мансийска. «Автомобилисту», ударно завершившему подготовку к чемпионату КХЛ, наша команда проиграла со счетом 3:6 (1:1, 1:2, 1:3). Шайбы в составе «Барыса» забросили Кевин Даллмэн (13-я минута), Роман Старченко (56) и Найджел Доус (43). У «Югры» подопечные Андрея Назарова выиграли со счетом 4:3. Найджел Доус отличился дважды и по разу – Нурсултан Бельгибаев и Кевин Даллмэн.

В итоге команды расположились в таком порядке: «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай), «Лада» (Тольятти), «Барыс» и «Югра». Кевин Даллмэн был признан лучшим защитником Кубка Lada 2016. 23 августа начинается сезон Континентальной хоккейной лиги. Первый матч регулярного чемпионата «Барыс» проведет в Новокузнецке против «Металлурга».

В глубине таблицы

Вчера в Кишиневе завершилось первенство мира по бильярдному спорту (свободная пирамида) среди юношей до 18 лет. В соревнованиях участвовали около 30 спортсменов из нескольких стран. В решающем матче чемпионскую корону разыграли россияне Семен Зайцев (Челябинск) и Андрей Тихий (Кировоград). Чуть раньше третье место поделили еще два бильярдиста из России – Иосиф Абрамов (Краснодар) и Артем Балов (Санкт-Петербург).

Нашу страну в столице Молдовы представляли три спортсмена, три кандидата в мастера спорта. Карагандинец Жанибек Казыбеков поделил 13–16-е места, Бекболат Каржаспаев из Павлодара – 17–24-е, алматинец Ислам Абуниязов – 25–26-е.

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