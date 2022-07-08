С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!

Поздравляю вас с наступающим великим праздником всей мусульманской уммы – Курбан айтом! Пусть будет он благословенным, желаю здоровья и благополучия, единства и согласия.

Курбан айт – это праздник, который подразумевает проявление любви к Всевышнему и наших истинных намерений. В этом заключается воспитательный смысл и значимость великого праздника. В Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность». Согласно данному аяту человек, который намеревается творить добро на пути Всевышнего Творца, должен совершать это дело с бескорыстным намерением.

Совершая жертвоприношение, мусульманин тем самым благодарит Всевышнего за дарованные блага. И стремится поделиться своим пропитанием с теми, кто нуждается в помощи, таким образом получая их благодарность и довольство. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Самое угодное Всевышнему после обязательных предписаний – это доставить радость сердцу мусульманина».

Народная мудрость также призывает нас: «Приобретайте не имущество, а благословение». Поэтому одним из благородных действий, которые необходимо совершать в дни Курбан айта, должно стать стремление заслужить благодарность и благословение старейшин и людей, которые нуждаются в помощи. Вот почему мусульманин с искренними намерениями в святой день приносит жертву, раздает мясо жертвы инвалидам, сиротам и многодетным семьям.

В этой связи призываю всех предпринимателей страны установить оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, делать скидки на основные продукты питания, которые необходимы на каждый день. Важно не забывать, что основная цель Курбан айта – формирование и воспитание у верующих таких нравственных ценностей, как взаимная доброта, щедрость, благотворительность, довольство. Призываю всех совершать больше благих дел в Курбан айт и получать искреннюю благодарность.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мусульмане всего мира совершают хадж после двухлетнего перерыва, который случился из-за пандемии. Хочу пожелать, чтобы молитвы 4 000 соотечественников, совершающих хадж в Мекке, были приняты и они благополучно возвратились на Родину.

Да благословит Аллах нашу страну и землю и примет наши жертвы, пожертвования и добрые дела, которые мы совершаем в дни Курбан айта. Пусть Всевышний дарует возможность встречать этот день из года в год. Аминь!