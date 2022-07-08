Свежий выпуск
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай хаджи Таганулы

Поздравляю вас с наступающим великим праздником всей мусульманской уммы – Курбан айтом! Пусть будет он благословенным, желаю здоровья и благополучия, единства и согласия.

Курбан айт – это праздник, который подразумевает проявление любви к Всевышнему и наших истинных намерений. В этом заключается воспитательный смысл и значимость великого праздника. В Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность». Согласно данному аяту человек, который намеревается творить добро на пути Всевышнего Творца, должен совершать это дело с бескорыстным намерением.

Совершая жертвоприношение, мусульманин тем самым благодарит Всевышнего за дарованные блага. И стремится поделиться своим пропитанием с теми, кто нуждается в помощи, таким образом получая их благодарность и довольство. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Самое угодное Всевышнему после обязательных предписаний – это доставить радость сердцу мусульманина».

Народная мудрость также призывает нас: «Приобретайте не имущество, а благословение». Поэтому одним из благородных действий, которые необходимо совершать в дни Курбан айта, должно стать стремление заслужить благодарность и благословение старейшин и людей, которые нуждаются в помощи. Вот почему мусульманин с искренними намерениями в святой день приносит жертву, раздает мясо жертвы инвалидам, сиротам и многодетным семьям.

В этой связи призываю всех предпринимателей страны установить оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, делать скидки на основные продукты питания, которые необходимы на каждый день. Важно не забывать, что основная цель Курбан айта – формирование и воспитание у верующих таких нравственных ценностей, как взаимная доброта, щедрость, благотворительность, довольство. Призываю всех совершать больше благих дел в Курбан айт и получать искреннюю благодарность.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мусульмане всего мира совершают хадж после двухлетнего перерыва, который случился из-за пандемии. Хочу пожелать, чтобы молитвы 4 000 соотечественников, совершающих хадж в Мекке, были приняты и они благополучно возвратились на Родину.

Да благословит Аллах нашу страну и землю и примет наши жертвы, пожертвования и добрые дела, которые мы совершаем в дни Курбан айта. Пусть Всевышний дарует возможность встречать этот день из года в год. Аминь!

Популярное

Все
Сложный статус Каракалпакстана
"Говорящие" артефакты городища Культобе
«Черные лебеди» КТК
Да будет свет!
Свести к минимуму
Было как в космосе – кругом одни «звезды»
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Журналист должен быть готов ко всему
Спорт объединяет
Важно для Казахстана и тюркского мира
Отрар в эстафете достижений
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Образцовая сноха, жена и мама
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
Закон Республики Казахстан
В центре внимания – семья и дети
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Сильнейшие среди любителей
Свежий выпуск
Отрар в эстафете достижений
Свежий выпуск
С днем рождения!
Свежий выпуск
Веселые старты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]