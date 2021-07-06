С именем Нурсултана Назарбаева связывают впечатляющие успехи Казахстана – Владимир Путин

Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
Президент России сердечно поздравил Елбасы по случаю его дня рождения, пожелав крепкого здоровья, счастья и новых достижений в многоплановой государственной деятельности.
Владимир Путин отметил, что с именем Нурсултана Назарбаева связывают впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном.
При этом российский лидер подчеркнул, что Первый Президент Республики Казахстан продолжает вносить свой уникальный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов Казахстана и России, а также углубление и расширение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.
Елбасы поблагодарил Владимира Путина за теплые слова, обратив внимание на то, что казахстанско-российское сотрудничество носит добрососедский и доверительный характер, служит ярким примером межгосударственных отношений.
