С инновационным подходом Свежий выпуск 684 Лаура ТУСУПБЕКОВА

Как отметила Е. Тарасенко, из пяти институциональных реформ своевременной и исключительно необходимой является программа индустриализации, а значит и поставленные задачи по ее реализации однозначно должны быть выполнены. В соответствии с данной программой выбраны 6 приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности, такие как металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение, строительство материалов, пищевая промышленность, которые разделены на 14 секторов.

Между тем, отметила депутат, успешная реализация проектов программы в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности зависит от наличия доступного финансирования, обеспечения логистической, энергетической, коммуникационной инфраструктуры, а также от уровня развития торговли. Сегодня отрасль торговли является одной из самых значимых для экономики страны, в номинальном выражении ее объем составил 5,3 трлн. тенге, на протяжении последних пяти лет она демонстрирует стабильный рост в размере 13–15%. Объем розничной торговли с 1995 по 2014 год увеличился в 40 раз. На этом фоне активного развития особую актуальность приобретает вопрос правового регулирования торговли. И одной из ключевых задач программы в целях дальнейшего развития внутренней торговли является создание условий для расширения сбыта отечественных продовольственных товаров.

По словам Е. Тарасенко, продвижение товара с пометкой «Сделано в Казахстане» будет более эффективным при должном уровне развития туристской отрасли, которая прямо или косвенно способна повлиять и на другие сферы – транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство. Посему, отметила она, в стране должна быть разработана и принята эффективная программа развития туризма.

– Создание конкурентоспособной туристской индустрии позволит обеспечить занятость населения, особенно в сельской местности, стабильный рост доходов государства и населения за счет увеличения объемов въездного и внутреннего туризма, – сказала Е. Тарасенко.

Пока же доходы от внутреннего туризма составляют всего 3% от всех доходов от туризма. Аналогичный показатель в развитых странах доходит до 20%. Была отмечена необходимость совершенствования инфраструктуры туризма, правового обеспечения туристской отрасли. Кроме того, подчеркнула Е. Тарасенко, стоимость туристского продукта должна соответствовать качеству предоставляемых услуг.

– Условием для устранения указанных проблем и обеспечения развития туристской отрасли является поддержка туризма на государственном уровне. Туристская деятельность является составной частью национальной экономики, и подходы к ее решению должны быть системными и комплексными. Туризм должен стать визитной карточкой Казахстана, и это вполне нам по силам, – сказала депутат.

О том, что индустриализация напрямую связана с развитием инноваций, в своем выступлении говорил С. Уразов. Депутат совершил экскурс в историю, отметив, что в эпоху Советского Союза Казахстан должен был стать одним из основных районов ускоренной индустриализации, однако с упором на создание в республике добывающей промышленности и железнодорожного транспорта для вывоза сырья. Таким образом, предусматривалось превращение Казахстана в сырьевую базу промышленно развитых регионов СССР.

Только став независимой, страна взяла курс на индустриализацию, результатом чего стала Государственная программа индустриально-инновационного развития РК. Первая пятилетка реализации этой программы принесла 400 совершенно новых, доселе не производимых в Казахстане видов продукции. Обрабатывающий сектор получил практически 70% всех иностранных инвестиций, вложенных в казахстанскую экономику с момента обретения независимости. Всего введено в строй более 770 новых предприятий, создано 75 тыс. постоянных рабочих мест принципиально нового уровня – с высокой квалификацией рабочих. Сегодня общее число казахстанцев, работающих в промышленном секторе, превышает миллион человек. Построено и реконструировано около 4 тыс. км автомобильных и 1 700 км железных дорог.

В рамках Госпрограммы развития и интеграции транспортной инфраструктуры до 2020 года по автодорожной отрасли включено 7 проектов, стоимость которых составляет 3 трлн. тенге. В рамках указанных проектов будет построено и реконструировано порядка 6,5 тыс. км.

До 2020 года планируется связать региональные хабы Алматы, Усть-Каменогорска, Атырау с Астаной, тем самым будут реконструированы автомобильные дороги по направлениям «Центр – Юг», «Центр – Восток» и «Центр – Запад». Также планируется связать между собой хабы, реконструировав автомобильные дороги Западная Европа – Западный Китай, Алматы – Усть-Каменогорск, Кызылорда – Жезказган – Караганда, Атырау – Астрахань.

Депутаты отметили, на фоне глобальных вызовов принятая в нашей стране Государственная программа индустриально-инновационного развития РК на 2015–2019 годы, а также Послание Главы государства народу Казахстана «Нұрлы жол» являются точкой опоры для роста экономики.



