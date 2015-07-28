С Интернетом – на «ты»

Республиканскому благотворительному проекту Beeline «Безграничные возможности» скоро исполнится год. Этот проект стал флагманом глобальной социальной инициативы компании под емким названием «Оставь свой след». За это короткое время проект успел заявить о себе в семи городах страны: доступ к бесплатному скоростному Интернету уже получили 9 социальных учреждений в Алматы, Шымкенте, Петропавловске, Костанае, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Кокшетау.
Цель инициативы, обещающей стать масштабной, – помочь молодежи получить базовое образование, предоставив для этого все доступные и известные технологические возможности.
– Мы намерены улучшить положение молодежи, лишенной возможности получить знания, а также содействовать молодым предпринимателям в продвижении идей благодаря мобильным технологиям, – рассказывает представитель компании Тарас Пархоменко. – Необходимо стимулировать использование энергии, творческого и делового потенциала молодых людей для успешного преодоления стоящих перед ними вызовов. Эта инициатива позволит объединить технологии, опыт и образование для помощи молодежи в правильном построении своего будущего...
На днях новые возможности открылись перед десятым по счету участником проекта – доступ к бесплатному Интернету получила молодежная организация людей с ограниченными возможностями «Жiгер» из южного мегаполиса. Эта общественная организация работает над развитием потенциала молодых людей с ограниченными возможностями и небезуспешно интегрирует их в социум. При «Жiгер» работает клуб для людей с нарушениями зрения. Здесь активно изучают казахский язык, а также осваивают навыки ориентировки в пространстве, что помогает адаптироваться в окружающем мире и вести независимую жизнь.
– В нашей организации состоят люди не только с нарушением зрения, но и с другими категориями инвалидности. Мы стараемся помочь всем – проводим семинары, тренинги и социальные акции, – говорит президент ОО «Жiгер» Пархат Юсупджанов. – В текущем году совместно с КазНПУ имени Абая мы основали первый в стране центр поддержки студентов с ограниченными возможностями, который помогает им получить высшее образование. Высокоскоростной Интернет – очень важное и неоценимое подспорье в этом деле...
Это могут подтвердить и воспитанники шести школ для детей с ограниченными возможностями, трех реабилитационных центров и читатели библиотеки для слабовидящих. Получив доступ к бесплатному Интернету, каждое из этих учреждений решило для себя проблему информационного неравенства. Проект только набирает обороты, и, как обещают организаторы, новые возможности получат социальные учреждения во всех регионах Казахстана.