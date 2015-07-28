С Интернетом – на «ты» Свежий выпуск 431 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Республиканскому благотворительному проекту Beeline «Безграничные возможности» скоро исполнится год. Этот проект стал флагманом глобальной социальной инициативы компании под емким названием «Оставь свой след». За это короткое время проект успел заявить о себе в семи городах страны: доступ к бесплатному скоростному Интернету уже получили 9 социальных учреждений в Алматы, Шымкенте, Петропавловске, Костанае, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Кокшетау.

Цель инициативы, обещающей стать масштабной, – помочь молодежи получить базовое образование, предоставив для этого все доступные и известные технологические возможности.

– Мы намерены улучшить положение молодежи, лишенной возможности получить знания, а также содействовать молодым предпринимателям в продвижении идей благодаря мобильным технологиям, – рассказывает представитель компании Тарас Пархоменко. – Необходимо стимулировать использование энергии, творческого и делового потенциала молодых людей для успешного преодоления стоящих перед ними вызовов. Эта инициатива позволит объединить технологии, опыт и образование для помощи молодежи в правильном построении своего будущего...

На днях новые возможности открылись перед десятым по счету участником проекта – доступ к бесплатному Интернету получила молодежная организация людей с ограниченными возможностями «Жiгер» из южного мегаполиса. Эта общественная организация работает над развитием потенциала молодых людей с ограниченными возможностями и небезуспешно интегрирует их в социум. При «Жiгер» работает клуб для людей с нарушениями зрения. Здесь активно изучают казахский язык, а также осваивают навыки ориентировки в пространстве, что помогает адаптироваться в окружающем мире и вести независимую жизнь.

– В нашей организации состоят люди не только с нарушением зрения, но и с другими категориями инвалидности. Мы стараемся помочь всем – проводим семинары, тренинги и социальные акции, – говорит президент ОО «Жiгер» Пархат Юсупджанов. – В текущем году совместно с КазНПУ имени Абая мы основали первый в стране центр поддержки студентов с ограниченными возможностями, который помогает им получить высшее образование. Высокоскоростной Интернет – очень важное и неоценимое подспорье в этом деле...

Это могут подтвердить и воспитанники шести школ для детей с ограниченными возможностями, трех реабилитационных центров и читатели библиотеки для слабовидящих. Получив доступ к бесплатному Интернету, каждое из этих учреждений решило для себя проблему информационного неравенства. Проект только набирает обороты, и, как обещают организаторы, новые возможности получат социальные учреждения во всех регионах Казахстана.