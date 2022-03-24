Парламентарии в эти дни находятся в регионах, где встречаются с населением.

Главная задача депутатов – наладить тесную обратную связь с населением, поскольку только так, понимая суть происходящих в обществе процессов и решая проблемы на стадии их зарождения, можно и нужно создавать новый Казахстан.

Так, вице-спикер Сената Ольга Перепечина в областном акимате Северо-Казахстанской области обсудила вопросы, волнующие жителей области: рост цен на товары, вопросы снижения тарифов для субъектов естественных монополий, рассказала о предстоящих политических реформах.

В заседании также приняли участие представители ТОО «СКО Леском», которые ранее обращались к сенатору с проблемой неприемлемых тарифов для субъектов естественных монополий. Ольга Перепечина отметила, что после анализа ситуации и по результатам рассмотрения этого обращения в Правительстве, было решено снизить тарифы на услуги подъездных путей для субъектов естественных монополий, предоставляющих регулируемые услуги.

– Эти тарифы должны быть снижены, но при этом они должны покрывать затраты ТОО, иначе мы получим еще одно убыточное предприятие, – отметила Ольга Перепечина.

Также Ольга Перепечина посетила ТОО CT Assembly, завод по сборке сельскохозяйственной техники Claas, где встретилась с коллективом и ознакомилась с ходом работ данного предприятия.

Встретилась сенатор и с жителями региона в областном филиал­е партии «Ак жол».

Субсидирование сельского хозяйства и хранение собранной продукции – эти два ключевых вопроса поднимали аграрии Туркестанской области в ходе встреч с сенаторами Али Бектае­вым и Алимжаном Куртаевым. Кроме того, они рассказали депутатам о том, что сталкиваются со сложностями при проведении работ по очистке и реконструкции каналов в Келесском районе. Суть обращения – необходимость принятия нормативно-правового акта о присвоении статуса «транс­граничного» этим каналам. Сельчане попросили депутатов довести указанную проблему до руководства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Дальнейшее развитие вопросов переработки сельского хозяйства и производства удобрений – это также темы, волнующие и сенаторов, и аграриев. Детально эту тему депутаты обсудили с работниками цеха по переработке и производству биогумусной продукции.

Проблемы в сфере подготовки сельскохозяйственных кадров в ходе своей поездки в регион сенатор Ольга Булавкина обсудила с жителями Восточно-Казахстанской области.

Занятость населения, социальное обеспечение, а также поддержка малого и среднего бизнеса. Эти вопросы стали одними из основных тем обсуждения во время встречи депутатов Сената Султанбека Макежанова, Динар Нукетаевой, Бахытжана Жумагулова и Нурторе Жусип с жителями Алматы. Депутаты отметили, что все поднятые горожанами проблемные вопросы они возьмут под личный контроль и обязательно доведут до сведения исполнительных органов.

В дни празднования Наурыза депутаты Мажилиса также были в регионах. Проблемы жителей Шардаринского района Туркестанской области выслушал находящийся с рабочей поездкой в регионе депутат Мажилиса Кудайберген Ержан.

Совместно с вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Сериком Кожаниязовым депутат ознакомился с ситуацией по обеспечению фермеров юга страны поливной водой.

Жители жаловались на несвоевременную подачу воды и на высокий тариф, установленный поставщиком услуг. Ержан Кудайберген обратил внимание вице-министра и на то, что оплата за воду должна осуществляться в зависимости от качества предоставляемых услуг.

Депутаты Мажилиса Дюсенбай Турганов, Салимжан Накпаев и Серик Ерубаев встретились с жителями Исатайского района Атырауской области.

Мажилисмены совместно с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития, «КазАвтоЖола», «Казавтодора», подрядных организаций и акимата Атырауской области ознакомились с ходом реконструкции автодороги Атырау – Астрахань.

Людей беспокоит затягивание сроков завершения работ, рост ДТП со смертельным исходом. Кроме того, местные жители жалуются на сильную запыленность, которая возникает вследствие несвоевременного орошения дороги. А особеннос­ти климата только усугубляют эту проблему. Большие вопросы у жителей и к качеству работ. К примеру, не предусмотрены скотопрогоны, что впоследствии может создавать большие сложности. Атыраусцы просят ужесточить контроль ремонта и сроков его окончания.

Депутаты Мажилиса Кайнар Абасов, Берик Бекжанов, Сырым Ертаев и Гани Ташкараев встретились с жителями Мактааральского района Туркестанской области, где в результате обильных осадков произошло частичное подтопление 16 населенных пунктов.

Мажилисмены объехали и посмотрели, как идет сброс воды в дренажные коллекторы, ознакомились с организацией работ по ликвидации последствий паводков, а также выслушали пожелания местных жителей.

В основном сельчан волнуют вопросы затопления населенных пунктов, которые они связывают с высоким уровнем грунтовых вод, недостаточным количеством вертикальных дренажей и аварийным состоянием горизонтальных дренажей. Отмечено отсутствие средств у филиала «Казводхоз» на содержание и ремонт вертикальных дренажей и на оплату электроэнергии для насосов.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям по Туркестанской области, сегодня Шардаринское водохранилище заполнено на 5 млрд кубометров, идет сброс воды по реке Сырдарье в Кызылординскую область и на Коксарайский контррегулятор. За счет слаженных действий службы по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов разрушительных последствий наводнения удалось избежать, ситуация в районе стабильная. Последствия подтоп­ления ликвидируются силами ЧС и местных исполнительных органов при активном участии населения. Выслушав пожелания избирателей, депутаты заверили, что предложения граждан будут озвучены ими на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли Казахстана, проведение которых запланировано в апреле текущего года.