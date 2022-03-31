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С избирателями о выборах
Александр Бри

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров в Жамбылской области встретился с членами избиркомов, представителями политических партий, гражданского общества, СМИ региона.

На встречу с главой Центральной избирательной комиссии собралось более 520 человек. Обсуж­дались вопросы и предложения представителей местной общест­венности и организаторов выборов по совершенствованию избирательной системы и выборного законодательства, такие как открытость и прозрачность, введение цифровых технологий, повышение статуса наблюдателей, обеспечение необходимых условий для избирателей с инвалидностью.

В ходе встречи также обсуж­дены положения Послания Президента народу по введению мажоритарной и смешанной избирательных систем, которые поддерживаются общественнос­тью региона.

Состоялся обмен мнениями по вопросам внедрения института прямой выборности акимов сельского уровня. Было выдвинуто предложение, чтобы избранные акимы, прежде чем приступить к выполнению своих должностных обязанностей, проходили обу­чение для совершенствования профессиональных, управленчес­ких и личностных компетенций, поскольку эффективная работа акимата во многом определяется профессионализмом первого руководителя.

Кроме того, представители общественных организаций лиц с инвалидностью подняли вопросы обеспечения физичес­кой доступности избирательных участков и их оснащения, а также создания специальных визуальных, графических материалов с применением шрифта Брайля.

Руководитель ОО «Мүгедектер қоғамы» Айгерим Даулетбаева отметила, что общественные организации лиц с инвалидностью поддерживают поправки в законодательство о выборах, включающие в 30-процентную квоту в избирательных партийных списках наряду с женщинами и молодежью лиц с инвалиднос­тью. По ее мнению, необходимо предусмотреть аналогичную квоту при выборах депутатов маслихатов.

Выдвинуто также предложение по созданию временных избирательных участков для голосования избирателей, работающих вахтовым методом. Поднимался вопрос о перспективах возможного введения электронного голосования с применением биометрической идентификации.

По итогам встречи представители гражданской общественнос­ти выразили поддержку инициативам Главы государства по построению нового Казахстана.

В этот же день председатель Центризбиркома встретился с молодежью региона в Жамбылском политехническом высшем колледже. Молодые люди выступали с предложениями о внедрении электронного голосования, проведении обязательных предвыборных дебатов среди кандидатов на должность акима, повышении электоральной культуры.

Кроме того, представители молодежи высказали мнение о том, что политические партии должны быть активными в социальных сетях, особенно в электоральный период, поскольку в век Интернета именно соцсети стали основным источником информации.

В ходе встречи представителями Центризбиркома был проведен онлайн-опрос среди молодежи по некоторым важным вопросам избирательного процесса: 26,3% опрошенных поддержали внедрение дистанционного электронного голосования с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов. При этом 23,7% проголосовали за стационарное электронное голосование на избирательных участках, 13,2% – за смешанное электронное голосование (стационарное, дистанционное). Вместе с тем за традиционную форму голосования бумажным бюллетенем проголосовал 31,6%.

По итогам встречи председатель ЦИК Нурлан Абдиров выразил благодарность молодежи региона за открытый, содержательный и заинтересованный диалог.

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