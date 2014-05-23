Общество

…С картинки в твоем букваре

И хотя на своей новой родине она неплохо устроилась, ностальгия по Казахстану, где родилась и выросла, заставляет вновь и вновь возвращаться к земле, в которой покоятся предки, в которой так много напоминаний о былом.

– Я подпитываюсь эти духом родной земли, – говорит она, – а еще мне очень не хватает русского языка. Знаешь, мне жаль моих внучек, которые родились уже за границей и для которых русский язык стал чужим. Они живут далеко от меня, в Канаде, и моя дочь не считают нужным учить их языку, который был для нее когда-то родным. А ведь язык – это единственное, что связывает нас с родиной.

Действительно, потерять родной язык – все равно, что оборвать пуповину, связывающую ребенка с материнским организмом. Не случайно именно родной язык был опорой и поддержкой «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий» о судьбах родины для классика русской литературы ИванаТургенева, которому долгие годы довелось жить за границей, вдали от любимой России. 

Родной язык важен для человека любой национальности, потому что, как совершенно справедливо считает лауреат Президентской премии мира и духовного согласия, писатель Герольд Бельгер, тонкий знаток не только русского, немецкого, но и казахского языка, родной язык выражает духовную субстанцию человека, его сердце, его душу. В этом важность и сила родного языка, ведь и Родина начинается «с картинки в твоем букваре».

И когда в некоторых странах хотят раскачать «националистическую лодку», первое, что идет в ход, – это беспроигрышная языковая карта.

Наверное, поэтому языковая проблема очень остро сейчас стоит во многих странах мира. Этот вопрос актуален и для Казахстана, хотя бы уже потому, что в нашей стране живут представители более ста наций и народностей, поэтому архиважно было найти оптимальную модель межнационального согласия.

И она была найдена, что позволило стране относительно безболезненно пройти через рифы социальных и экономических потрясений периода развала Союза. 

Не случайно за последние 20 лет Казахстан неоднократно ставился в пример как страна, где неукоснительно соблюдаются права не только русскоязычного населения, которое занимает после казахского большую часть в национальном составе страны, но и представителей всех других этносов. 

Сохранить межнациональное согласие призвана и модель трехъязычия, предложенная Президентом страны, о которой соседи по региону могут пока только мечтать. Ее суть, как известно, в том, чтобы сохранять русский, учить анг­лийский и развивать казахский языки.

«Мы должны сохранить русский язык в нашей стране как один из шести мировых языков, – говорит ­Нурсултан ­Назарбаев, – это служит благополучием нашего народа. Нужно сохранить многовековую дружбу, согласие между нашей страной и нашими соседями». 

Эти слова особенно актуально звучат сегодня, когда наша страна вместе с Россией и Беларусью стоит на пороге подписание Договора о создании Евразийского экономического союза. Эту идею евразийского интеграционного объединения наш Президент высказал еще 20  лет назад, и вот теперь она обретает реальные черты. 

История уже не раз доказала, что только мир и согласие, а также взаимовыгодное сотрудничество делают государства сильными и жизнестойкими на долгую перспективу. В то время как война, сепаратизм и национальные рас­при разваливают страны. И эти уроки истории забывать нельзя.

Елена БРУСИЛОВСКАЯ

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