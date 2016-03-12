​С картой в руках по республике

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Татьяна ЕВСЕЕВА

Основная задача КНГО, как отмечено на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, – популяризация географии и, конечно, смежных наук – экологии и окружающей среды, краеведения и истории. Сегодня в обществе состоят более 450 членов, создано 10 региональных представительств, медиасовет, ведется активная международная деятельность, целенаправленная работа с молодежью по формированию экологической культуры. В числе долговременных проектов общества – реинтродукция туранского тигра в Казахстане, рассчитанный не менее чем на 20 лет.

– Это очень амбициозный проект, – отметил председатель управляющего совета КНГО Канат Байгарин. – Мы запланировали его не только потому, что нужно вернуть тигра, но и чтобы затем восстановить огромную экосистему. Этой работой интересуются и наши коллеги из тех стран, где есть тигры, – России, Индии, Ирана и других, они готовы помогать нам.

Зарубежные коллеги заинтересованы в дальнейшем исследовании Арала. Так, National Gtographic в 1995 году была организована серьезная экспедиция в район моря, и теперь члены этого сообщества хотели бы снова посетить регион с тем, чтобы оценить нынешнее состояние Арала. Неподдельный интерес вызвала экспедиция по поиску следов древнего человека в пойме Иртыша, проект реинтродукции лошади Пржевальского и ряд других исследований, планов, касаю­щихся в том числе разработки туристических маршрутов, способных раскрыть зарубежным туристам все многообразие истории и культуры Казахстана.

Отмечено, что Казахстанское нацио­нальное географическое общество зародилось на площадке Назарбаев Университета. Сегодня спонсорскую поддержку его проектам оказывают «Евразийская группа», «ВостокЦветМет», «Казахмыс».

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