С казахским по жизни

Казахский язык Илинур Айсаева знала с самого рождения. В их большой и дружной семье уйгурская, казахская, русская речь

в беседе плавно перетекала одна в другую, и никто этого даже не замечал. Мама Гулинур и папа Идрис старались воспитывать детей разносторонне развитыми людьми, и знание языков только поощрялось.

Илинур Айсаевой всегда нравилось читать книги. В школе она буквально проглатывала целые тома классической литературы на русском языке. «Путь Абая» прочитала на одном дыхании, полюбила его героев, восхищалась красотой степных женщин, росла вместе с поэтом, горевала вместе с ним. Роман стал ее настольной книгой. Девушка рассказывала, что однажды в библиотеке взгляд случайно упал на полку книг, где на корешке одной из них крупными красивыми буквами было напечатано «Абай жолы». Ее рука непроизвольно потянулась к ней, и она с нетерпением открыла первую попавшуюся страницу, оглянулась вокруг, нашла удобный стул, присела и начала читать. Мыслями и чувствами она снова была в далекой семипалатинской степи, где бушевал буран, а в юрте Абая пела, играла на домбре молодежь. Только после нескольких минут чтения, оторвавшись от романа, она вдруг поняла, что читает книгу на казахском языке.

– Вот откуда взялось удивительное понимание прочитанного, каждое слово проходило через сердце и находило отклик в моей душе. Абай со мной разговаривал на родном языке, он делился со мной своими мыслями, переживаниями, радостью, счастьем, горем и разочарованием. Это было удивительным открытием и почти озарением. Я вдруг подумала: какое это счас­тье читать книги в оригинале! Каким бы прекрасным ни был перевод, только оригинальный язык книги может открыть нам всю глубину мысли, чувств автора, – подчеркивает Илинур.

Открытие было настолько пронзительным, что она решила поделиться этим чувством с другими людьми. Девушка выбрала профессию учителя казахского языка и литературы, чтобы передать детям простоту, красоту и величие языка Абая и Шакарима, Жансугурова и Майлина. Она решила, что это самое важное для будущего поколения, и верит, что в глубине души каждого ее ученика будет гореть огонек любви к творчеству поэтов и писателей казахской классической литературы, а значит, и любви к казахскому языку.

Думаю, ученикам Илинур Айсаевой очень повезло с преподавателем. Как же хочется, чтобы таких педагогов с горящими глазами и влюбленными в свое дело в наших школах работало как можно больше. А для этого в каждой семье детей должны воспитывать в атмосфере любви, добра и понимания вне зависимости от национальности, вероисповедания, социального статуса. Так, как воспитывали девочек в семье Илинур Айсаевой.

В обучении дочерей Гулистан, Илинур и Гульнафис родители уделяли большое внимание разносторонним знаниям, старались дать им хорошее образование, учили быть добросовестными, ответственными, целеустремленными, трудолюбивыми. Они поддерживали решения своих детей, помогали советами. Так Илинур по совету мамы, в прошлом опытного педагога, после окончания девяти классов решила поступить в Жаркентский гуманитарно-технический колледж на специальность «казахский язык и литература». В 2010 году, окончив с отличием педагогический колледж, молодой специалист продолжила обучение в национальном педагогическом университете имени Абая на гуманитарном отделении филологии. Учебу в вузе Илинур совмещала с работой в родной школе имени Н. Крупской. Теперь уже несколько лет дипломированный специалист входит в чис­ло передовых учителей школы имени Жамбыла. Она успевает проводить уроки, классные часы, различные внешкольные мероприятия, открывая для себя новые грани педагогической работы, а еще растить собственных детей, быть хорошей супругой, доброй снохой.

Молодой учитель много и старательно готовится к урокам. Она понимает, что сегодня в ее руках не просто дети, школьники, мальчишки и девчонки разного возраста и интересов, а будущее страны.

Как учитель казахского языка и литературы, она понимает, что долг каждого ученика – изучать, знать, уважать казахский язык и разговаривать на нем. В школе она помогает детям не только казахской, но и других национальностей овладеть тонкостями казахской речи, познать его величие и многогранность через изучение родной литературы, творчество классиков.

– Важно дома, в кругу друзей, в обществе всегда разговаривать на казахском языке, только тогда человек по-настоящему сможет заговорить на государственном языке, – говорит Илинур Айсаева.

Сама девушка служит тому ярким примером. Ее родной язык – уйгурский, но благодаря тому, что родители, окружение, родные и близкие отлично владеют всеми тремя языками, говорят свободно на них, смогла это сделать и она. Теперь это не только язык ее общения, но и ее призвание, работа. Знание казахского языка открывает перед учителем большие перспективы в педагогической деятельности. В будущем Илинур Айсаева хочет изучить и английский язык. В этом она надеется на помощь сестренки Гульнафис – учителя английского языка. Стране нужны грамотные, квалифицированные кадры, свободно владеющие несколькими иностранными языками. Это веление времени, поэтому стремление молодого педагога можно только приветствовать.

Благодаря упорству и трудолюбию, творческому подходу в работе ученики Илинур Айсае­вой самостоятельно исследуют произведения выдающихся поэтов и писателей казахской литературы, пишут рефераты, эссе, сочинения, участвуют в абаевских, макатаевских чтениях, каждый раз открывая для себя новые книги. Она, как учитель, старается раскрыть творческий потенциал каждого своего ученика. В век гаджетов пользуется всеми возможностями, чтобы приучить детей читать книги на казахском языке.

– Пусть читают в телефоне, слушают аудиокниги, – подчеркивает педагог. – Неважно, как они получают информацию, в какой форме, главное, чтобы они открывали для себя новые знания, новые книги.

Надежный тыл Илинур Айсае­вой – ее семья. Заботливый и любящий супруг Руслан Заитов, с которым познакомилась еще в студенческие годы, а также сыновья Шахрияр и Арслан, дочь Шахназ.

Сейчас она в декретном отпус­ке, растит маленького Арслана. А как только он подрастет, снова в школу, снова в свой любимый кабинет, где ее ждут самые лучшие ученики и любимые уроки казахского языка и литературы.