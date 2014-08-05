С кем пойдем в разведку

В своем Послании "Казах­станский путь-2050" Президент РК Нурсултан Назарбаев выдвинул задачу: "Казахстан должен выйти на мировой рынок в области геологоразведки. В эту отрасль следует привлекать инвестиции зарубежных инжиниринговых компаний, упростив законодательство". И далее: "В целом по традиционным отраслям мы должны иметь отдельные Планы их развития. Конкретным результатом каждой пятилетки должно быть создание новых отраслей экономики".



Таким образом, Казахстан переходит к новой государственной политике в сфере геологии и недропользования, приоритетом которой становится сотрудничество по принципу: недра в обмен на инвестиции в промышленность. В нынешнем году завершается первая пятилетняя программа индустриализации. Горно-металлургический и нефтегазовый комплексы были и остаются приоритетными отраслями нашей экономики, основой для развития которых является обеспечение действующих и перспективных производств минеральными ресурсами. За это время на геологоразведочные работы из бюджета было направлено 51,7 млрд. тенге. "Программа геологоразведочных работ" на вторую пятилетку, 2015–2019 годы, утвержденная Правительством, предусматривает значительное увеличение объема финансирования. На эти цели будет выделено около 120 млрд. тенге.



Кроме того, на геологоразведку запланированы дополнительные инвестиции с участием национальных компаний, крупных недропользователей и инвесторов. Это порядка 900 млрд. тенге. Вносятся изменения в Закон "О недрах и недропользовании", направленные на кардинальное упрощение процедур по предоставлению прав на разведку. Тем самым внедряется опыт развитых стран. В частности, предусматривается предоставление права на разведку по принципу «первым пришел – первым получил» с ежегодно возрастающей ставкой за пользование участком недр. Такой принцип позволяет создать условия для малых компаний.



Принцип – недра в обмен на инвестиции – реализуется через законодательную норму, которая предоставляет право недропользования инициатору индустриального проекта в качестве меры государственной поддержки. Он получает доступ к недрам, но кроме обязательств по комплексной разработке месторождения, ему необходимо будет строить перерабатывающие мощности.

Важным механизмом по трансферту технологий, а также подготовке профессиональных кадров является сотрудничество с ведущими компаниями в рамках проектов по государственно-частному партнерству. Так, чтобы привлечь инвестиции и новые технологии "Казгеология" сотрудничает с рядом крупных иностранных горнодобывающих компаний. Общий объем инвестиций в этом случае составляет 6,6 млрд. тенге.



Для выполнения Стратегии "Казахстан-2050" имеются все необходимые предпосылки. В мае текущего года главами государств – Казахстана, России и Беларуси – подписан договор о создании Евразийского экономического союза. Успешно действует Таможенный союз трех стран, одним из преимуществ которого является единая таможенная территория для потенциальных инвесторов. Казахстан богат минеральными ресурсами, и их рациональное использование, а также открытие общего рынка создает огромные возможности для сотрудничества и в этой сфере геологоразведки.



Последние годы экономические связи казахстанской стороны с геологическими службами стран – участниц СНГ продолжают динамично развиваться. Оценивая деятельность такого эффективного инструмента взаимодействия, как Межправительственный совет по разведке, использованию и охране недр, можно констатировать его целесообразность и огромную важность. Для казахстанских геологов открывается возможность как обмена новыми знаниями и опытом, так и внесения большого вклада в развитие геологоразведки, что в перспективе способствует выходу страны на мировой уровень, как это и обусловлено в Послании Главы государства.