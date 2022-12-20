С кирпичами в ручной клади хотел лететь пассажир из Астаны

Кастеты, ножи и даже кирпичи обнаруживают в ручной клади авиапассажиров в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Фото: Kazpravda.kz

О забавных и не очень находках у пассажиров самолетов рассказали в пресс-службе столичного аэропорта. Так, с начала текущего года инспекторы службы авиационной безопасности этой воздушной гавани на пунктах досмотра пассажиров выявили около 6 тысяч запрещенных предметов и веществ.

В числе необычных вещей, изъятых при досмотре, были кастеты и ножи, скрытые в ручках чемоданов, ремнях и обуви. А в ручной клади одного из пассажиров и вовсе обнаружены строительные кирпичи.

«Из-за угрозы безопасности пассажиров и полетов к перевозке в ручной клади строго запрещены любые жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл (вода, напитки, пены для бритья и так далее), особенно вещества и жидкости неизвестного состава (без заводской упаковки, техпаспорта и сертификата).

Чтобы пассажиры не тратили свое и чужое время зря, служба авиабезопасности столичного аэропорта призывает ответственно подходить к сбору багажа и заранее ознакомиться с перечнем веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке», – призвали в аэровокзале Астаны, напомнив, что со списком запрещенных веществ можно и нужно ознакомиться на официальном сайте аэропорта www.nn-airport.kz.